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    Игонин оценил вероятность назначения Кержакова главным тренером «Зенита-2»

    Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал уход Владислава Радимова с поста главного тренера «Зенита-2».

    «Увидел новость, но в тему не погружен ещe. Пока не знаю, что произошло и с чем связано. Кто может возглавить команду? Здесь многое зависит от задач, которые стоят перед командой.

    Александр Кержаков? В моeм понимании — это тренер, который может и хочет давать результат с командой.

    Но у таких команд, как «Зенит-2» или молодeжная команда, основная задача не только результат на табло, но и подготовка футболистов для основной команды или других клубов уровня РПЛ. Мне кажется, это несколько иная работа», — сказал Игонин.

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    Источник: Legalbet

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