Игонин: «Зенит» превосходит «Спартак» в классе и добьется победы»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин высказался о предстоящем матче 10-го тура РПЛ с московским «Спартаком»:

«Встречи со «Спартаком» всегда выходят за рамки рядового турнирного противостояния, нерв игры всегда передается от болельщиков к футболистам и наоборот. Допускаю, что «Спартак» свежее, но «Зенит» превосходит красно-белых в классе.

Средняя линия у Семака выстроена лучше, чем у Доменико Тедеско, и лишь атака «Спартака» с Александром Кокориным может доставить обороне петербуржцев серьезные неприятности, особенно, если не успеет восстановиться Ловрен. Однако, уверен, «Зенит» добьется победы», – сказал Игонин.

«Зенит» и «Спартак» делят первое место.

Матч состоится 3 октября.

Дзюба: «Матч со «Спартаком» – самый большой, самый важный. Ради таких мы и живем. Это самое большое противостояние в России»