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    Игонин: «Зенит» превосходит «Спартак» в классе и добьется победы»

    Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин высказался о предстоящем матче 10-го тура РПЛ с московским «Спартаком»:

    «Встречи со «Спартаком» всегда выходят за рамки рядового турнирного противостояния, нерв игры всегда передается от болельщиков к футболистам и наоборот. Допускаю, что «Спартак» свежее, но «Зенит» превосходит красно-белых в классе.

    Средняя линия у Семака выстроена лучше, чем у Доменико Тедеско, и лишь атака «Спартака» с Александром Кокориным может доставить обороне петербуржцев серьезные неприятности, особенно, если не успеет восстановиться Ловрен. Однако, уверен, «Зенит» добьется победы», – сказал Игонин.

    • «Зенит» и «Спартак» делят первое место.
    • Матч состоится 3 октября.

    Дзюба: «Матч со «Спартаком» – самый большой, самый важный. Ради таких мы и живем. Это самое большое противостояние в России»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Петербургский дневник»

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    Сегодня, 08:33
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2288

      Kollljan 1 час назад

      Превосходит Зенит игрой. А беготня Спартака не впечатляет пока.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      Павелий 1 час назад

      В чём превосходит? В том, что из ГОСУДАРСТВЕННОГО бюджета платит судьям? В том что использует админресурс?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6649

      alp > Павелий 1 час назад

      в самообладании превосходит, павелий.. спартак сейчас как истеричка-провокатор ищет повода шумнуть в прессе по поводу и без, а это мешает сосредоточится на футболе.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8453

      paracetamol 1 час назад

      Само собой!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      alefreddy 1 час назад

      У Зины бюджет больше чем у последних 7 команд вместе взятых а у Баварии класс выше

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6649

      alp > alefreddy 1 час назад

      может, цифры приведешь,. или просто так брякнул?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4659

      Добрый Бобер 1 час назад

      Надеюсь "Спартак" покажет достойную игру против "Зенита"... и судейского корпуса.

      6
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      Рейтинг: +7050

      piligrim1986 2 часа назад

      + бабло и судьи))))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +910

      нейтральныйкакникто 2 часа назад

      Результат Зенита с Динамо ,ни о чём не говорит , бывший капитан? Именно после таких заявлений, горечь поражения удваивается

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8700

      alarm 2 часа назад

      сразу стало очень стыдно за рылов!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -201

      Волька 2 часа назад

      ***** бомжей!игонин что за гомосек?

      4
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      Рейтинг: +6649

      alp > Волька 1 час назад

      не позорься, сынок...

      0
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