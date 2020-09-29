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  • Игонин: «Зенит» превосходит «Спартак» в классе и добьется победы»

Игонин: «Зенит» превосходит «Спартак» в классе и добьется победы»

29 сентября 2020, 08:33
31

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин высказался о предстоящем матче 10-го тура РПЛ с московским «Спартаком»:

«Встречи со «Спартаком» всегда выходят за рамки рядового турнирного противостояния, нерв игры всегда передается от болельщиков к футболистам и наоборот. Допускаю, что «Спартак» свежее, но «Зенит» превосходит красно-белых в классе.

Средняя линия у Семака выстроена лучше, чем у Доменико Тедеско, и лишь атака «Спартака» с Александром Кокориным может доставить обороне петербуржцев серьезные неприятности, особенно, если не успеет восстановиться Ловрен. Однако, уверен, «Зенит» добьется победы», – сказал Игонин.

  • «Зенит» и «Спартак» делят первое место.
  • Матч состоится 3 октября.

Дзюба: «Матч со «Спартаком» – самый большой, самый важный. Ради таких мы и живем. Это самое большое противостояние в России»

Источник: «Петербургский дневник»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Игонин Алексей
Комментарии (31)
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Волька
1601357748
***** бомжей!игонин что за гомосек?
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piligrim1986
1601360322
+ бабло и судьи))))
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Добрый Бобер
1601361031
Надеюсь "Спартак" покажет достойную игру против "Зенита"... и судейского корпуса.
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paracetamol
1601362299
Само собой!
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Павелий
1601362361
В чём превосходит? В том, что из ГОСУДАРСТВЕННОГО бюджета платит судьям? В том что использует админресурс?
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Kollljan
1601363723
Превосходит Зенит игрой. А беготня Спартака не впечатляет пока.
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derrik2000
1601369590
После матча и поговорим об этом. Прогнозы - дело неблагодарное, если, конечно, это не ставки в букмекерских конторах.
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Боцман59rus
1601370617
Порево в раздевалке Газпрома отменяется И переносится на поле, а позу одноклубникам покажет Азмун - опыт имеется)))
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maior-60
1601374571
Ну да, конечно. Поставить пару левых пенальти в ворота Спартака, Деревяшке из вне игры засчитать очередной "шедевр", на ВАРе все порешать в пользу зенита и дело в шляпе. Очень бы хотелось, чтобы дали честно сыграть!
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zigbert
1601386711
Победит тот у кого будет больше желания для этого.
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