Дзюба: «Матч со «Спартаком» – самый большой, самый важный. Ради таких мы и живем. Это самое большое противостояние в России»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча десятого тура РПЛ со «Спартаком». Форвард – воспитанник москвичей.

«Впереди самый большой, самый важный матч. Ждем его с нетерпением. Главное, чтобы ребята, которые получили ушибы, подлечились. Чтобы «Спартак» и мы были в оптимальных составах и получилась потрясающая битва. Ради таких матчей мы и живем. У нас равное количество очков – от этого матч станет еще более интересным. Кто бы что ни говорил – это самое большое противостояние в России», – сказал Дзюба.