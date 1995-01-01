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    Дзюба: «Матч со «Спартаком» – самый большой, самый важный. Ради таких мы и живем. Это самое большое противостояние в России»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча десятого тура РПЛ со «Спартаком». Форвард – воспитанник москвичей.

    «Впереди самый большой, самый важный матч. Ждем его с нетерпением. Главное, чтобы ребята, которые получили ушибы, подлечились. Чтобы «Спартак» и мы были в оптимальных составах и получилась потрясающая битва. Ради таких матчей мы и живем. У нас равное количество очков – от этого матч станет еще более интересным. Кто бы что ни говорил – это самое большое противостояние в России», – сказал Дзюба.

    • «Зенит» и «Спартак» делят первое место.
    • Матч состоится 3 октября.
    • Дзюба провел за «Спартак» 126 матчей в РПЛ, забил 26 голов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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    Сегодня, 01:10
    Комментарии7
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      Рейтинг: +628

      Бывший спартаковец 17 минут назад

      Стыдно за мазутный проект!

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      Рейтинг: +1984

      neim 22 минуты назад

      Артемка, по носу один раз получишь и играть сразу передумаешь, как было с Динамо ))).

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      Рейтинг: +16854

      bset 1 час назад

      Думаю, победителем из этого противостояния выйдет ЦСКА, который выйдет на первое место после ничьи в этом матче.

      0
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      Рейтинг: +8311

      Persona_non_Grata 1 час назад

      " самый большой, самый важный " - как ты , да , Артемка ? )))

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      Рейтинг: +628

      Бывший спартаковец > Persona_non_Grata 16 минут назад

      А уж ты человечишка мелкий, незаметный, вот и злобствуешь, как мошка!

      0
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      Рейтинг: +340

      rammax fcsm 2 часа назад

      нет, нищий.. в ровень с дерби с конями вы не канаете, бомжатина... звание "приципиальных", соперников для СПАРТАКА ещё заслужить надо... с уфой ровняйся, дрянь "замоиналогикупленная".....

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      Рейтинг: +8682

      alarm > rammax fcsm 58 минут назад

      обоссаный, ты чего развизжался! 7 место - ваши принципиальные соперники живут в уфах и засрансках. кстати, бомж-движ зародился в позорной (и крайне вонючей) тарасофке. почти 100 лет - а своего стадиона как не было, так и нет. свинобомжЫ, ахах

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