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  • Дзюба: «Матч со «Спартаком» – самый большой, самый важный. Ради таких мы и живем. Это самое большое противостояние в России»

Дзюба: «Матч со «Спартаком» – самый большой, самый важный. Ради таких мы и живем. Это самое большое противостояние в России»

27 сентября 2020, 01:10
48

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча десятого тура РПЛ со «Спартаком». Форвард – воспитанник москвичей.

«Впереди самый большой, самый важный матч. Ждем его с нетерпением. Главное, чтобы ребята, которые получили ушибы, подлечились. Чтобы «Спартак» и мы были в оптимальных составах и получилась потрясающая битва. Ради таких матчей мы и живем. У нас равное количество очков – от этого матч станет еще более интересным. Кто бы что ни говорил – это самое большое противостояние в России», – сказал Дзюба.

  • «Зенит» и «Спартак» делят первое место.
  • Матч состоится 3 октября.
  • Дзюба провел за «Спартак» 126 матчей в РПЛ, забил 26 голов.

Источник: ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (48)
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rammax fcsm
1601158895
нет, нищий.. в ровень с дерби с конями вы не канаете, бомжатина... звание "приципиальных", соперников для СПАРТАКА ещё заслужить надо... с уфой ровняйся, дрянь "замоиналогикупленная".....
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Dr.Metal
1601179048
Самый большой это ЦСКА - Спартак
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Волька
1601187411
Противостояние у тебя с азмуном в раздевалке гомосек немытый
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vka1970
1601188480
Самое большое противостояние и дерби это Спартак ЦСКА.Было, есть и будет.Во первых давнишнее, то есть много лет подряд, а во вторых честное.Без помощи кротов со свистками.Разучились газпромовские играть честно и теперь поют на разные голоса о честности в футболе одновременно ручками заменяя палёные карты.
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Добрый Бобер
1601189182
Не надо выдавать желаемое за действительное. "Спартак" - ЦСКА, вот главное противостояние российского футбола! У "Зенита" сейчас главный соперник, это блокировка строительства "Северного потока - 2".
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Из Твери Леха
1601189992
Перегнул палку Дзюба. Матч Зенита и спартатчка это просто антураж, а на деле матч лидера с середнячком-выскочкой. В футбольном плане главный матч Зенит-Краснодар, там футбол хотя бы на европейское качество походит.
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pasha-ansh@mail.ru
1601190475
ЦСКА-Спартак - это дерби всея Руси
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PNZ1985
1601190871
попутал ДПНХманенько, дерби - это СПАРТАК-ЦСКА, СПАРТАК-ДИНАМО, а газовый еще не заслужил
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Павелий
1601193719
Все помним битву 1 декабря 2019, когда ты внаглую в нарушение правил прыгнул на Кутепова. Стыдно за Дзюбу!
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Hektor 84
1601195598
Для тебя шлюпа конечно самое важное, А для нас для спартачей всегда и во все времена главное противостояние было и будет против ЦСКА. А главное в этом матче чтоб судьи не нанюхались болотного газпромовского газа. И судили в обе стороны одинаково.
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