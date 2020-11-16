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  • Игонин: «Зенит» ожидает едва ли не самый сложный график в истории. Все соперники будут играть на победу»

Игонин: «Зенит» ожидает едва ли не самый сложный график в истории. Все соперники будут играть на победу»

16 ноября 2020, 13:38
11

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о ближайших соперниках клуба из Санкт-Петербурга.

«Зенит» ожидает едва ли не самый сложный график в его истории. Не припомню, чтобы команда полтора месяца играла через два дня на третий, причем все без исключения соперники – «Ахмат», «Лацио», тульский «Арсенал», «Брюгге», «Урал», «Динамо», «Спартак», «Боруссия» – будут играть с зенитовцами на победу.

В Грозном Семаку придется поломать голову над составом: Вендел и Вильмар Барриос летали на другой конец света, европейские сборники устали, 37-летний Юрий Жирков испытывает тяжелейшие нагрузки, не набрали идеальных кондиций Сердар Азмун и Себастьян Дриусси, нет ясности с Малкомом.

Проблема и в том, что «Ахмат» дома играет очень агрессивно, а «Зениту» ни в коем случае нельзя отпускать в отрыв ЦСКА. Наступает на пятки «Спартак», набирает обороты «Динамо», к тому же у «Зенита» нет прошлогоднего запаса прочности.

Матч Лиги чемпионов в Риме вообще становится ключевым. У петербуржцев непременно будет шанс в контратаках, а форварды «Зенита» наверняка найдут лазейки в обороне «Лацио», – сказал Игонин в интервью «Петербургскому дневнику».

  • «Зенит» идет на втором месте в РПЛ. Отставание от ЦСКА – одно очко.
  • В группе ЛЧ петербуржцы идут на четвертом месте.

Источник: «Петербургский дневник»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Игонин Алексей
Комментарии (11)
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Garrincha58
1605525542
такие умозаключения только может профессор сказать или даже академик да и что Зениту особо усираться в ЛЧ ловить нечего а ЛЕ вообще не нужна в ЧР тоже в этом году почти ничего не светит так что Игонин не гони пургу
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нейтральныйкакникто
1605526386
А что , у Краснодара , Локомотива , Цска легче?Вон Ростов с Динамо не хотели таких графиков, заблаговременно подсуетились.Ну а Зениту слить ЛЧ и нет проблем, делов то. И будете как белые люди -раз в недельку , катать мяч в РПЛ., и рассуждать о могуществе ЗЕНИТА
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Просто-333
1605531676
Если ты чемпион- то любой график под силу. Ну а если начать плакаться не начав игру.... И так, для информации: очень многие команды за рубежом играют в таком режиме постоянно, и ничего- держат марку
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Garrincha58
1605539179
ещё один балабол все так играют и что? понятно в студии мы все горазды пи....ть, а на деле ни чего не могут только бабло гребут как мало где в Европе и тут же мы устали у нас поля плохие нас засудили мы снимемся с чемпионата мы подадим жалобу в ООН за то пиариться на ТВ или в соц. сетях это мы могём
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Просто-333
1605541002
Да что ж вы все так плачетесь, трудностей испугались. Пусть переходит в ПФЛ- там легко
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ySS
1605542981
Матч в Риме становится ключевым... для Лацио. Если не обыгрывать Ахмат, нынешний Арсенал, то чего разговаривать о чемпионстве
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Ганнибал Лектор
1605547250
Удачи Зениту! И объективного судейства во всех матчах!
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kriwosheewvalera
1605550692
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