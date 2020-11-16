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    Игонин: «Зенит» ожидает едва ли не самый сложный график в истории. Все соперники будут играть на победу»

    Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о ближайших соперниках клуба из Санкт-Петербурга.

    «Зенит» ожидает едва ли не самый сложный график в его истории. Не припомню, чтобы команда полтора месяца играла через два дня на третий, причем все без исключения соперники – «Ахмат», «Лацио», тульский «Арсенал», «Брюгге», «Урал», «Динамо», «Спартак», «Боруссия» – будут играть с зенитовцами на победу.

    В Грозном Семаку придется поломать голову над составом: Вендел и Вильмар Барриос летали на другой конец света, европейские сборники устали, 37-летний Юрий Жирков испытывает тяжелейшие нагрузки, не набрали идеальных кондиций Сердар Азмун и Себастьян Дриусси, нет ясности с Малкомом.

    Проблема и в том, что «Ахмат» дома играет очень агрессивно, а «Зениту» ни в коем случае нельзя отпускать в отрыв ЦСКА. Наступает на пятки «Спартак», набирает обороты «Динамо», к тому же у «Зенита» нет прошлогоднего запаса прочности.

    Матч Лиги чемпионов в Риме вообще становится ключевым. У петербуржцев непременно будет шанс в контратаках, а форварды «Зенита» наверняка найдут лазейки в обороне «Лацио», – сказал Игонин в интервью «Петербургскому дневнику».

    • «Зенит» идет на втором месте в РПЛ. Отставание от ЦСКА – одно очко.
    • В группе ЛЧ петербуржцы идут на четвертом месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Петербургский дневник»

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    Сегодня, 13:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11888

      Garrincha58 7 минут назад

      такие умозаключения только может профессор сказать или даже академик да и что Зениту особо усираться в ЛЧ ловить нечего а ЛЕ вообще не нужна в ЧР тоже в этом году почти ничего не светит так что Игонин не гони пургу

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