Игонин: «Зенит» ожидает едва ли не самый сложный график в истории. Все соперники будут играть на победу»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о ближайших соперниках клуба из Санкт-Петербурга.

«Зенит» ожидает едва ли не самый сложный график в его истории. Не припомню, чтобы команда полтора месяца играла через два дня на третий, причем все без исключения соперники – «Ахмат», «Лацио», тульский «Арсенал», «Брюгге», «Урал», «Динамо», «Спартак», «Боруссия» – будут играть с зенитовцами на победу.

В Грозном Семаку придется поломать голову над составом: Вендел и Вильмар Барриос летали на другой конец света, европейские сборники устали, 37-летний Юрий Жирков испытывает тяжелейшие нагрузки, не набрали идеальных кондиций Сердар Азмун и Себастьян Дриусси, нет ясности с Малкомом.

Проблема и в том, что «Ахмат» дома играет очень агрессивно, а «Зениту» ни в коем случае нельзя отпускать в отрыв ЦСКА. Наступает на пятки «Спартак», набирает обороты «Динамо», к тому же у «Зенита» нет прошлогоднего запаса прочности.

Матч Лиги чемпионов в Риме вообще становится ключевым. У петербуржцев непременно будет шанс в контратаках, а форварды «Зенита» наверняка найдут лазейки в обороне «Лацио», – сказал Игонин в интервью «Петербургскому дневнику».