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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Игонин – о натурализации: «Почему мы должны радоваться победам сборной, почти на треть составленной из легионеров?»

    Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин раскритиковал натурализацию игроков для национальной команды страны.

    «Сборная показывает качественный футбол, играет на прежних козырях. Матчи Лиги наций доказали, что чемпионат мира нам не приснился.

    У нас появилась самобытная команда, способная побороться за победу на Евро-2020. И все бы хорошо, если бы не одно но. Натурализация игроков.

    Я опасался этого еще до чемпионата мира, сейчас же ситуация стала критической. Четыре натурализованных футболиста – плохая реклама российского футбола.

    Мы хотим показать всему миру, что семимильными шагами поднимаемся в рейтинге ФИФА и переходим в элитный дивизион Лиги наций? Но ведь результат достигается с помощью игроков, воспитанных не в нашей стране и получивших футбольное образование за рубежом.

    Почему мы должны радоваться победам сборной, почти на треть составленной из легионеров? Что заставляет радоваться голам Фернандеса и Нойштедтера, подачам Рауша и сухим матчам Гилерме? Не понимаю», – сказал Игонин.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    17.10.2018 07:06
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев 9 ноября 2018, 08:51

      А что Черышева не внёс в список?Он воспитанник Реала.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 октября 2018, 15:51

      Почему??? А я тебе,сынок,разъясню :Потому,что несколько поколений,в том числе и ваше,ничем нас не порадовало и мы устали ждать.Потому,что двое родились в России,а два других верой и правдой служат нашим клубам скоро уж десяток лет,причём-без скандалов и подлостей.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 11:52

      Чужими мы их уже не считаем, Разве только Нойштетер и Рауш ,и то с большой натяжкой.

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      Рейтинг: +567

      LAY394 17 октября 2018, 17:52

      у наших табурет качается!!!! и может тогда бухать перестанут...

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 17 октября 2018, 13:33

      То есть он считает, что посредственный результат команды, состоящей только и доморощенных недофутболистов - это лучше??? У чемпионов мира Франции - полсостава с двойным гражданством. А мы чем хуже? Сейчас хоть результат команда стала приносить, а то ж с 2012 по 2017 - полный мрак же был

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      Рейтинг: +567

      LAY394 > Lester84 17 октября 2018, 17:53

      Просто какоши и мамаши на геликах за 70 лямов синие по встречке хотят ездить....

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 17 октября 2018, 13:21

      Где он треть легионеров нашёл - Гильерме и Фернандес только!???? Черышев, Ной и Рауш русские вообще-то!

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      Рейтинг: +49

      utyf17 > AtticusFinch 17 октября 2018, 17:13

      ИГОНИН ИМЕЛ ВВИДУ НЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ. А ТО В КАКОЙ СТРАНЕ ФУТБОЛИСТ НАУЧИЛСЯ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch > utyf17 17 октября 2018, 17:42

      Ну тогда побольше бы нам таких легионеров))

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      Рейтинг: +567

      LAY394 > utyf17 17 октября 2018, 17:54

      да пох это...

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > AtticusFinch 24 октября 2018, 15:53

      Он этого не знает.У них полгорода "понаехали там",но все считают себя со дня приезда цветом "культурной столицы".

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > utyf17 24 октября 2018, 15:53

      А мы его "имели ввиду".

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      Рейтинг: +169

      Волховский 17 октября 2018, 13:20

      Господин Игонин - дикарь.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 17 октября 2018, 13:10

      Если сборную составить из Игониных, они будут на равных играть разве что с Гибралтаром.

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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 17 октября 2018, 12:54

      А мне вот интересно, когда Фернандес забил Хорватам он не радовался????? Лично я, и думаю, что вся страна тоже, с ума сходила от радости.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > ТИНКИ-ВИНКИ 24 октября 2018, 15:54

      Нет,он кисло подумал :На его месте это не мог быть Я! И врезал стопаря с расстройства.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 17 октября 2018, 11:51

      Не нравится - не смотри! я лично никого из этих людей чужими не чувствую

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