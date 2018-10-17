Игонин – о натурализации: «Почему мы должны радоваться победам сборной, почти на треть составленной из легионеров?»

Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин раскритиковал натурализацию игроков для национальной команды страны.

«Сборная показывает качественный футбол, играет на прежних козырях. Матчи Лиги наций доказали, что чемпионат мира нам не приснился.

У нас появилась самобытная команда, способная побороться за победу на Евро-2020. И все бы хорошо, если бы не одно но. Натурализация игроков.

Я опасался этого еще до чемпионата мира, сейчас же ситуация стала критической. Четыре натурализованных футболиста – плохая реклама российского футбола.

Мы хотим показать всему миру, что семимильными шагами поднимаемся в рейтинге ФИФА и переходим в элитный дивизион Лиги наций? Но ведь результат достигается с помощью игроков, воспитанных не в нашей стране и получивших футбольное образование за рубежом.

Почему мы должны радоваться победам сборной, почти на треть составленной из легионеров? Что заставляет радоваться голам Фернандеса и Нойштедтера, подачам Рауша и сухим матчам Гилерме? Не понимаю», – сказал Игонин.