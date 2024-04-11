Игонин ответил, может ли «Зенит» быть народной командой

Бывший полузащитник «Зенита» и «Сатурна» Алексей Игонин порассуждал, может ли петербургский отобрать статус народной команды у московского «Спартака».
– «Зенит» может стать народной командой? Смотря что вкладывать в это понятие. Честно говоря, мне не до конца ясно определение этой фразы. Оно было придумано давно, в какое-то время, и сегодня неактуально.
В нашем понимании, народная команда – это команда, за которую болеют во всех регионах России. У меня был подобный опыт: я ездил по регионам, мы встречались с достаточно большим количеством болельщиков в разных городах. Возили Кубок России, люди фотографировались. В частности, и в Тюмени, и во Владивостоке есть болельщики «Зенита».
Так что в этой части, безусловно, можно говорить об этом. Где-то есть специальные места, бары. Я знаю одно-два места в Москве, где собираются только болельщики «Зенита», где они смотрят футбол под хорошую атмосферу. Вот, что называется народная команда.
– То есть «Зенит» может быть народной командой?
– Так он и есть народная команда. Все определяется любовью болельщиков, их количеством и, самое главное, – количеством, которое распределено на территории России. Страна, мягко говоря, большая, и здесь важна работа с болельщиками.
Я понимаю, что в Санкт-Петербурге «один город – одна команда». Здесь, зачастую, это просто приходит к тебе, и ты об этом не думаешь. А в других регионах ты должен посмотреть и полюбить.
- Ранее вратарь «Ростова» Сергей Песьяков допустил, что «Зенит» через пару лет может стать народной командой.
- Полузащитник «Факела» Абдулла Багамаев считает, что звание народной команды заслужил воронежский клуб.