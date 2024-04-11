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    Игонин ответил, может ли «Зенит» быть народной командой

    Бывший полузащитник «Зенита» и «Сатурна» Алексей Игонин порассуждал, может ли петербургский отобрать статус народной команды у московского «Спартака».

    – «Зенит» может стать народной командой? Смотря что вкладывать в это понятие. Честно говоря, мне не до конца ясно определение этой фразы. Оно было придумано давно, в какое-то время, и сегодня неактуально.

    В нашем понимании, народная команда – это команда, за которую болеют во всех регионах России. У меня был подобный опыт: я ездил по регионам, мы встречались с достаточно большим количеством болельщиков в разных городах. Возили Кубок России, люди фотографировались. В частности, и в Тюмени, и во Владивостоке есть болельщики «Зенита».

    Так что в этой части, безусловно, можно говорить об этом. Где-то есть специальные места, бары. Я знаю одно-два места в Москве, где собираются только болельщики «Зенита», где они смотрят футбол под хорошую атмосферу. Вот, что называется народная команда.

    – То есть «Зенит» может быть народной командой?

    Так он и есть народная команда. Все определяется любовью болельщиков, их количеством и, самое главное, – количеством, которое распределено на территории России. Страна, мягко говоря, большая, и здесь важна работа с болельщиками.

    Я понимаю, что в Санкт-Петербурге «один город – одна команда». Здесь, зачастую, это просто приходит к тебе, и ты об этом не думаешь. А в других регионах ты должен посмотреть и полюбить.

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    Источник: «Спорт День за Днем»

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    Комментарии (8)
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    acor94
    1712816175
    Бразилоидной))
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    vvv123
    1712817748
    Народная бразильская команды, гы!
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    SLADE2019
    1712818799
    Нет ни одного места на теле немытых, чтобы не зудело до чертиков при упоминании Спартака. Сходили бы всем своим гуртом позорным в кожвендиспансер, да полечились бы, как следует. Где ваша помойка, а где народная команда. В других регионах России за вашу шарагу болеют те, кто когда то имел или продолжает иметь связь с вашим городом. Других болел у немытышей в регионах нет и быть не может.
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    Алексей З
    1712820073
    Такое ощущение , что "народность" очень беспокоит людей из Питера. Почему "журналистский штамп" так тревожит бессменного чемпиона ? МНЕ кажется это всё от комплекса неполноценности. За короткое время прыгнули " из грязи , да в князи", а менталитет провинциала ( или бмжа) никуда не делся. Как стать НАРОДНОЙ если в составе 9-10 иностранцев ? Как говорится : " Вам шашечки или ехать " ? Забудьте о народности и штампуйте чемпионства , пока питерские у власти. имхо. P.S. Игонин вспоминает времена когда играли Гарик , Керж , Аршава, Малафеев , Власов , Акинфеев , он . Посмотрите на нынешний состав. Игонин или дурак или совесть продал...
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    andr45
    1712821146
    Думаю, что когда на территории России прозойдет полное бразилозамещение, Clube de futebol «Zenitе» станет народной командой)
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    nemolod
    1712822542
    Пока она бразильская народная команда!
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    VVM1964
    1712828669
    Только, если рассматривать финансовую составляющую - пока Зенит будет существовать на НАРОДНЫЕ Газовые деньги и спонсором его будет Госкорпорация швыряющаяся НАРОДНЫМИ деньгами, транжиря их практически бесконтрольно - ДА, Зенит можно считать сидящей у НАРОДА на шее, "НАРОДНОЙ" обузой !!! )))
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