Игрок клуба РПЛ сказал, что одна из команд отобрала у «Спартака» звание народной

Полузащитник «Факела» Абдулла Багамаев считает, что воронежский клуб заслужил звание народной команды.

– У «Факела» даже на гостевые матчи приходит большая база болельщиков. Вы отобрали звание народной команды у «Спартака»?

– Сто процентов. У нас лучшие болельщики в стране. Мы им очень благодарны. Команда отобрала звание народной у «Спартака».