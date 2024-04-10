Игрок клуба РПЛ сказал, что одна из команд отобрала у «Спартака» звание народной

Полузащитник «Факела» Абдулла Багамаев считает, что воронежский клуб заслужил звание народной команды.
– У «Факела» даже на гостевые матчи приходит большая база болельщиков. Вы отобрали звание народной команды у «Спартака»?
– Сто процентов. У нас лучшие болельщики в стране. Мы им очень благодарны. Команда отобрала звание народной у «Спартака».
- Ранее «Факел» сообщил, что во время выездного матча против ЦСКА (1:4) 7 апреля в Москве на гостевой трибуне находилось около 1500 болельщиков команды.
- Клуб из Воронежа занимает 11‑е место в РПЛ, набрав 26 очков в 22 матчах.