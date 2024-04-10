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    • Игрок клуба РПЛ сказал, что одна из команд отобрала у «Спартака» звание народной

    Игрок клуба РПЛ сказал, что одна из команд отобрала у «Спартака» звание народной

    Полузащитник «Факела» Абдулла Багамаев считает, что воронежский клуб заслужил звание народной команды.

    – У «Факела» даже на гостевые матчи приходит большая база болельщиков. Вы отобрали звание народной команды у «Спартака»?

    – Сто процентов. У нас лучшие болельщики в стране. Мы им очень благодарны. Команда отобрала звание народной у «Спартака».

    • Ранее «Факел» сообщил, что во время выездного матча против ЦСКА (1:4) 7 апреля в Москве на гостевой трибуне находилось около 1500 болельщиков команды.
    • Клуб из Воронежа занимает 11‑е место в РПЛ, набрав 26 очков в 22 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.04.2024 14:25
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    Комментарии (17)
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    alefreddy
    1712750553
    с дуба рухнул парень или травы накурился
    Ответить
    VVM1964
    1712751077
    Клоун !
    Ответить
    rash1959
    1712755744
    ********
    Ответить
    Валя Ромашина
    1712758339
    Спартак это народная команда . Приходилось бывать в Румынии , Италии и там болеют за Спартак . И почему - то всеобщая не любовь к Зениту .
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    шахта Заполярная
    1712758529
    Это факел что ли с абдуллой народные, самим то не смешно. Ваша аудитория заканчивается максимум воронежской областью. А у Спартака нет ограничений ни в России ни за рубежом
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    ...уефан
    1712760988
    ...они сами, наверное,не понимают, что выглядят глупо, заявляя такое...
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    Алексей З
    1712761718
    Молодцы !!!! Ещё бы по всей России найти 100 человек( кроме Воронежа) , кто знает о существовании и поддерживает Факел , тогда смело можно записывать в народные.
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    timon2401
    1712763038
    Осталось Воронежскую область расширить от Калининграда до Владивостока и тогда 100% Факел заслужит это почётное звание))
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    Айболид
    1712767042
    О как у них бомбануло ! Какие бл эмоциии ! Сколько летящих в разные стороны слюней !
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    Vratarь
    1712767489
    "Факел", может и не народная команда, но с какого перепуга "Спартак" народная? Название все знают? Болеют по всей стране? Так это заслуга столичности и медиа. Такая же народность и у "Динамо", и у ЦСКА. Вот самая самовлюблённая команда - это да, на 100%. Нарциссичности "Спартаку" не занимать.
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