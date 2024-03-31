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  • Песьяков: «Зенит» через пару лет может перенять статус народной команды у «Спартака»

Песьяков: «Зенит» через пару лет может перенять статус народной команды у «Спартака»

31 марта 2024, 13:48
14

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков допустил смену народной команды в России.

«Зенит» через пару лет может стать народной командой. Побить популярность «Спартака».

Все же любят побеждать, болеть за победителей. Ребята будут думать: «Почему бы мне не выбрать «Зенит»?». Так что допускаю, что народная команда может смениться.

То есть «Зенит» может сделать что-то похожее на то, что сделал «Спартак» в 90-е годы», – сказал Песьяков.

  • Голкипер по ходу карьеры провел 42 матча за «Спартак».
  • «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.
  • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

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Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Зенит Песьяков Сергей
Комментарии (14)
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ScarlettOgusania
1711882431
похоже, Писюкову бутсой последние мозги вышибли, про "народность" заговорил, об игре своей команды думай, а не о бом.жах инородных!
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FCSpartakM
1711882855
ему не объяснили причину , почему называют командной?
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Play
1711883034
Ага, народной бразильской командой "Эль Зенито де Петербургейро"
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portero
1711885184
Если только Семака выгонят, возьмут Ивича и будут играть на порядок лучше..... Сейчас в Зените нет тренера!!!!
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baggio80
1711886360
Что Спартак что Зенит это две антинародные помойки нашего футбола
Ответить
...уефан
1711887385
...народным Спартак стал во времена Совдепии, как антогонизм ЦСКА и Динамо, которым было позволено забирать из других команд лучших игроков надевая на них погоны... Молод ещё Песьяков и этого не знает. У Спартака всегда были СВОИ болельщики, даже в те времена, когда особых побед не было...
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alefreddy
1711887959
народной команды Бразилии он хотел сказать
Ответить
rash1959
1711888244
Песя, в сините все вакансии заняты, даже на лавке. Вылизывай не вылизывай, но даже под лавкой мест нет.
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МасСуд
1711900340
Дурак что ли??? 9 человек в старте не с рф... какая народная???
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