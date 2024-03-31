Песьяков: «Зенит» через пару лет может перенять статус народной команды у «Спартака»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков допустил смену народной команды в России.

«Зенит» через пару лет может стать народной командой. Побить популярность «Спартака».

Все же любят побеждать, болеть за победителей. Ребята будут думать: «Почему бы мне не выбрать «Зенит»?». Так что допускаю, что народная команда может смениться.

То есть «Зенит» может сделать что-то похожее на то, что сделал «Спартак» в 90-е годы», – сказал Песьяков.