Игонин – о переходе в «Спартак»: «Было предложение. Это была бы хайповая история»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак».

– Вас никогда не звали играть в московские клубы?

– Разговоры были про «Спартак». Было предложение от него. Но я не стал его всерьeз рассматривать. По тем временам достаточно сложно было психологически сменить «Зенит» на «Спартак».

Сейчас я понимаю, что это была бы хайповая история. Это помогло бы мне в карьере. Но я выбрал другой путь. И уверен, что поступил правильно.

– Что по финансам предлагал «Спартак»?

– Про финансы я даже не начинал разговор. У меня было предложение поехать в Москву и там все это обсудить.