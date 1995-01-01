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    Игонин – о переходе в «Спартак»: «Было предложение. Это была бы хайповая история»

    Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак».

    – Вас никогда не звали играть в московские клубы?

    – Разговоры были про «Спартак». Было предложение от него. Но я не стал его всерьeз рассматривать. По тем временам достаточно сложно было психологически сменить «Зенит» на «Спартак».

    Сейчас я понимаю, что это была бы хайповая история. Это помогло бы мне в карьере. Но я выбрал другой путь. И уверен, что поступил правильно.

    – Что по финансам предлагал «Спартак»?

    – Про финансы я даже не начинал разговор. У меня было предложение поехать в Москву и там все это обсудить.

    • Игонин играл за «Зенит» с 1995 по 2003 год.

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    Источник: Metaratings

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