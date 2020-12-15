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  • Игонин – о переходе в «Спартак»: «Было предложение. Это была бы хайповая история»

Игонин – о переходе в «Спартак»: «Было предложение. Это была бы хайповая история»

15 декабря 2020, 19:59
3

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак».

– Вас никогда не звали играть в московские клубы?

– Разговоры были про «Спартак». Было предложение от него. Но я не стал его всерьeз рассматривать. По тем временам достаточно сложно было психологически сменить «Зенит» на «Спартак».

Сейчас я понимаю, что это была бы хайповая история. Это помогло бы мне в карьере. Но я выбрал другой путь. И уверен, что поступил правильно.

– Что по финансам предлагал «Спартак»?

– Про финансы я даже не начинал разговор. У меня было предложение поехать в Москву и там все это обсудить.

  • Игонин играл за «Зенит» с 1995 по 2003 год.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Игонин Алексей
Комментарии (3)
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Кронштадт65
1608053221
хватит одного иуды
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DOCTOR PENALTY
1608056683
А вот деревянный, в отличие от тебя, любит путешествовать. В каких он только городах не побывал, за кого только не играл. Осел же в Питере, потому что в Азмунку влюбился.
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Боцман59rus
1608057391
Кому ты там был нужен, помойкА? ...Володька был хорош, но тебе до него как до Китая)))
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