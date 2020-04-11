Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игонин: «К финансовой футбольной элите в России можно отнести человек 50. Остальным-то куда урезать зарплату?»

Игонин: «К финансовой футбольной элите в России можно отнести человек 50. Остальным-то куда урезать зарплату?»

11 апреля 2020, 13:42
6

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин порассуждал о тенденции сокращать зарплаты футболистов в условиях пандемии коронавируса.

– Говоря о психологии футболистов нельзя игнорировать факт их финансовых потерь. Остаюсь при своем мнении: руководителям клубов надо договариваться с игроками. В «Зените», ЦСКА, «Спартаке», «Рубине» это удалось. Наконец-то сделали это и в «Локомотиве»

– Похвально. Я всегда на стороне здравого смысла: одним нельзя урезать зарплаты в одностороннем порядке, другим понимать, что все чаще и чаще встает вопрос о самом существовании клуба. Но тут налицо конфликт интересов: руководители должны думать о большем, а подавляющее большинство футболистов живет сегодняшним днем и не думают о том, как финансируется клуб и что будет с ним завтра.

Я прекрасно понимаю, что никто не хочет добровольно урезать зарплаты, однако надо уметь искать компромисс. Еще один момент: к финансовой футбольной элите в России можно отнести человек пятьдесят. А где остальные три тысячи футболистов? Во второй лиге, например, есть зарплаты и в 40 тысяч рублей. Куда им-то урезать жалование? Словом, повторюсь, в каждой ситуации необходимо искать здравый смысл.

  • В середине марта розыгрыш РПЛ был приостановлен из-за пандемии.
  • Пауза в чемпионате продлится до 31 мая.
  • В турнире осталось провести восемь туров.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Игонин Алексей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1586608871
умник хренов выискался
Ответить
Давид59
1586612691
Произнесена цифра 40 тысяч. Вот реальная зарплата футболиста! Две с лишним зарплаты среднего класса. Это не я, это наше всё сказало
Ответить
Ziklop
1586614674
А может министров сук и генералов посокращать, а то понаплодили чиновников.
Ответить
Hektor 84
1586615447
У простых людей 12-15000 р. И то их платить не хотят.
Ответить
латунный
1586615901
лимит отменить надо и зарплаты довести до прожиточного минимума и пусть живут как мы все живём
Ответить
Главные новости
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
22:31
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
21:59
7
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
21:50
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
20:54
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
20:15
5
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
19:29
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
18:57
8
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
18:41
2
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
18:25
15
Все новости
Все новости
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
22:57
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:49
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
21:56
1
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
21:15
2
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
20:15
5
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
18:57
8
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
18:41
2
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
18:25
15
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
17:07
8
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
16:44
6
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
16:17
4
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
16:08
У «Факела» сорвался трансфер чемпиона России в составе «Зенита»
15:46
3
В Аргентине ждут ответа «Динамо» по трансферу вингера
15:28
1
Игрок «Локомотива» просит сумму в размере 10 месячных окладов за расторжение контракта
15:15
Сычев высказался о зарплатах детских тренеров в России
14:58
Глушенкова назвали «сытым котом», который играет по настроению
14:49
14
Галактионов отреагировал на информацию о конфликте с Ротенбергом
14:36
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+