Игонин: «К финансовой футбольной элите в России можно отнести человек 50. Остальным-то куда урезать зарплату?»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин порассуждал о тенденции сокращать зарплаты футболистов в условиях пандемии коронавируса.

– Говоря о психологии футболистов нельзя игнорировать факт их финансовых потерь. Остаюсь при своем мнении: руководителям клубов надо договариваться с игроками. В «Зените», ЦСКА, «Спартаке», «Рубине» это удалось. Наконец-то сделали это и в «Локомотиве»

– Похвально. Я всегда на стороне здравого смысла: одним нельзя урезать зарплаты в одностороннем порядке, другим понимать, что все чаще и чаще встает вопрос о самом существовании клуба. Но тут налицо конфликт интересов: руководители должны думать о большем, а подавляющее большинство футболистов живет сегодняшним днем и не думают о том, как финансируется клуб и что будет с ним завтра.

Я прекрасно понимаю, что никто не хочет добровольно урезать зарплаты, однако надо уметь искать компромисс. Еще один момент: к финансовой футбольной элите в России можно отнести человек пятьдесят. А где остальные три тысячи футболистов? Во второй лиге, например, есть зарплаты и в 40 тысяч рублей. Куда им-то урезать жалование? Словом, повторюсь, в каждой ситуации необходимо искать здравый смысл.