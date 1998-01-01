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    Игонин: «К финансовой футбольной элите в России можно отнести человек 50. Остальным-то куда урезать зарплату?»

    Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин порассуждал о тенденции сокращать зарплаты футболистов в условиях пандемии коронавируса.

    – Говоря о психологии футболистов нельзя игнорировать факт их финансовых потерь. Остаюсь при своем мнении: руководителям клубов надо договариваться с игроками. В «Зените», ЦСКА, «Спартаке», «Рубине» это удалось. Наконец-то сделали это и в «Локомотиве»

    – Похвально. Я всегда на стороне здравого смысла: одним нельзя урезать зарплаты в одностороннем порядке, другим понимать, что все чаще и чаще встает вопрос о самом существовании клуба. Но тут налицо конфликт интересов: руководители должны думать о большем, а подавляющее большинство футболистов живет сегодняшним днем и не думают о том, как финансируется клуб и что будет с ним завтра.

    Я прекрасно понимаю, что никто не хочет добровольно урезать зарплаты, однако надо уметь искать компромисс. Еще один момент: к финансовой футбольной элите в России можно отнести человек пятьдесят. А где остальные три тысячи футболистов? Во второй лиге, например, есть зарплаты и в 40 тысяч рублей. Куда им-то урезать жалование? Словом, повторюсь, в каждой ситуации необходимо искать здравый смысл.

    • В середине марта розыгрыш РПЛ был приостановлен из-за пандемии.
    • Пауза в чемпионате продлится до 31 мая.
    • В турнире осталось провести восемь туров.

    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1531

      латунный 5 часов назад

      лимит отменить надо и зарплаты довести до прожиточного минимума и пусть живут как мы все живём

      0
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      Рейтинг: +2290

      Hektor 84 5 часов назад

      У простых людей 12-15000 р. И то их платить не хотят.

      1
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      Рейтинг: +311

      Ziklop 5 часов назад

      А может министров сук и генералов посокращать, а то понаплодили чиновников.

      1
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      Рейтинг: +2486

      Давид59 6 часов назад

      Произнесена цифра 40 тысяч. Вот реальная зарплата футболиста! Две с лишним зарплаты среднего класса. Это не я, это наше всё сказало

      2
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      Рейтинг: +3392

      Alekxei Z. 6 часов назад

      Клоун , в РПЛ не 50 человек играют и зп в лям + в месяц нонсенс.
      Практически все клубы убыточны , не окупаются тратя госденьги.
      По уму во второй лиге должен молодняк играть и 40 т.руб очень неплохие деньги. Мудило , в стране 70% народа живёт на меньшую зп.
      Если ты на работу не ходишь почему сокращение зп так возбуждает ???
      Неужели все бывшие конченные дебилы ???

      1
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      Рейтинг: +4140

      JTherry > Alekxei Z. 34 минуты назад

      про "50 человек в РПЛ"? это же Игонин сказал, товарисч слабый в арифметике)) сделай скидку на возраст и отсутствие интеллекта... но компромисс искать надо в таком сложном вопросе

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      Рейтинг: +10267

      Garrincha58 7 часов назад

      умник хренов выискался

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      Рейтинг: +1117

      FENIX-SL 8 часов назад

      до 100к в месяц урезать всем да и все
      че не проживут что ли?

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