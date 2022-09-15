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  • Медийная команда РФС огласила первую часть состава на сезон. В нем две женщины

Медийная команда РФС огласила первую часть состава на сезон. В нем две женщины

15 сентября 2022, 12:55
7

Стала известна первая часть состава команды Российского футбольного союза в Медиалиге.

За «Наших парней» сыграют Артем Ребров, Андрей Бухлицкий, Александр Филимонов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов, Игорь Семшов, Руслан Пименов, Роман Шишкин, Алексей Игонин, Ренат Янбаев, Роман Широков, Константин Головской, Евгений Алдонин, Антон Шкарин, Борис Никоноров, Елена Медведь и Елена Терехова.

Главным тренером будет Сергей Овчинников.

Сообщалось, что за медиакоманду РФС также выступят судьи Сергей Карасев и Евгений Турбин.

  • Новый сезон Медиалиги стартует 16 сентября.
  • Соперники «Наших парней» по группе – ФК «Деньги», Goats, SD Family, МФК «Рубин», 2Drots, «Эгриси», Fight Nights и Watch TV (команда «Матч ТВ»).

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Источник: телеграм-канал медиакоманды «Наши парни»
Медиафутбол Билялетдинов Динияр Алдонин Евгений Титов Егор Шишкин Роман Игонин Алексей Ребров Артем Семшов Игорь Пименов Руслан Янбаев Ренат Широков Роман Филимонов Александр Аленичев Дмитрий Тихонов Андрей
Комментарии (7)
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Fusballer
1663236143
Елена Медведь, Елена Терехова - наши парни!
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acor94
1663237192
По Составу не сильно хуже чем то что обьявил Карпин
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natstync
1663247216
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Axe111
1663253281
О Боже
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