Медийная команда РФС огласила первую часть состава на сезон. В нем две женщины

Стала известна первая часть состава команды Российского футбольного союза в Медиалиге.

За «Наших парней» сыграют Артем Ребров, Андрей Бухлицкий, Александр Филимонов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов, Игорь Семшов, Руслан Пименов, Роман Шишкин, Алексей Игонин, Ренат Янбаев, Роман Широков, Константин Головской, Евгений Алдонин, Антон Шкарин, Борис Никоноров, Елена Медведь и Елена Терехова.

Главным тренером будет Сергей Овчинников.

Сообщалось, что за медиакоманду РФС также выступят судьи Сергей Карасев и Евгений Турбин.