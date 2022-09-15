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    Медийная команда РФС огласила первую часть состава на сезон. В нем две женщины

    Стала известна первая часть состава команды Российского футбольного союза в Медиалиге.

    За «Наших парней» сыграют Артем Ребров, Андрей Бухлицкий, Александр Филимонов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов, Игорь Семшов, Руслан Пименов, Роман Шишкин, Алексей Игонин, Ренат Янбаев, Роман Широков, Константин Головской, Евгений Алдонин, Антон Шкарин, Борис Никоноров, Елена Медведь и Елена Терехова.

    Главным тренером будет Сергей Овчинников.

    Сообщалось, что за медиакоманду РФС также выступят судьи Сергей Карасев и Евгений Турбин.

    • Новый сезон Медиалиги стартует 16 сентября.
    • Соперники «Наших парней» по группе – ФК «Деньги», Goats, SD Family, МФК «Рубин», 2Drots, «Эгриси», Fight Nights и Watch TV (команда «Матч ТВ»).

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    Источник: телеграм-канал медиакоманды «Наши парни»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3135

      acor94 44 минуты назад

      По Составу не сильно хуже чем то что обьявил Карпин

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      Ответить
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      Рейтинг: +15422

      Fusballer > acor94 35 минут назад

      Мостового только не хватает.

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      Рейтинг: +15422

      Fusballer 1 час назад

      Елена Медведь, Елена Терехова - наши парни!

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