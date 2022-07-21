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Игонин назвал лучший менеджмент в РПЛ

21 июля 2022, 16:56
4

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин оценил продление клубом контракта полузащитника Вендела. Он доволен менеджментом петербуржцев.

«У него был действующий контракт, с ним продлили на перспективу: рано или поздно будем играть в еврокубках, а такой футболист в любом случае необходим. Вендел – футболист с определенными качествами, который встроен в систему и даeт результат. Если «Зенит» готов платить большую зарплату игроку, значит их всe устраивает, а он готов за эти деньги играть. Сомнений нет, что Вендел нужен команде.

Уже очень долгое время «Зенит» делает качественные и точечные приобретения. Сейчас у клубов РПЛ очень тяжeлая ситуация, иностранцы уезжают, но у нас есть игроки, которые могут заменить других, того же Ярослава Ракицкого, например, заменили. Мне кажется, клуб и менеджмент сейчас номер один в стране», – сказал Игонин.

  • Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
  • Он провел 57 матчей, забил 8 голов и сделал 11 ассистов.
  • Арендовать бразильца пытался «Фламенго».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Игонин Алексей
Комментарии (4)
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Enter2006
1658412228
"Иван" - качественные и точечные приобретения? Пипец... Скупите тогда всю Бразилию наконец.
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Беспонтий
1658412275
сенсация из серии а ну ка дайкось угадаю ну в целом это правда а не ложь и со стыда я не сгораю
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Fusballer
1658425984
Качественный менеджмент - это когда клуб работает со своими воспитанниками, и они вырастают до высокого уровня. А тупо скупать всех в РПЛ и Бразилии - это не менеджмент, это торгашество.
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zigbert
1658426054
Ну тут ничего нового и удивительного нет.
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