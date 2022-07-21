Игонин назвал лучший менеджмент в РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин оценил продление клубом контракта полузащитника Вендела. Он доволен менеджментом петербуржцев.

«У него был действующий контракт, с ним продлили на перспективу: рано или поздно будем играть в еврокубках, а такой футболист в любом случае необходим. Вендел – футболист с определенными качествами, который встроен в систему и даeт результат. Если «Зенит» готов платить большую зарплату игроку, значит их всe устраивает, а он готов за эти деньги играть. Сомнений нет, что Вендел нужен команде.

Уже очень долгое время «Зенит» делает качественные и точечные приобретения. Сейчас у клубов РПЛ очень тяжeлая ситуация, иностранцы уезжают, но у нас есть игроки, которые могут заменить других, того же Ярослава Ракицкого, например, заменили. Мне кажется, клуб и менеджмент сейчас номер один в стране», – сказал Игонин.