Игонин назвал лучший менеджмент в РПЛ

сенсация из серии
а ну ка дайкось угадаю
ну в целом это правда а не ложь
и со стыда я не сгораю
Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин оценил продление клубом контракта полузащитника Вендела. Он доволен менеджментом петербуржцев.
«У него был действующий контракт, с ним продлили на перспективу: рано или поздно будем играть в еврокубках, а такой футболист в любом случае необходим. Вендел – футболист с определенными качествами, который встроен в систему и даeт результат. Если «Зенит» готов платить большую зарплату игроку, значит их всe устраивает, а он готов за эти деньги играть. Сомнений нет, что Вендел нужен команде.
Уже очень долгое время «Зенит» делает качественные и точечные приобретения. Сейчас у клубов РПЛ очень тяжeлая ситуация, иностранцы уезжают, но у нас есть игроки, которые могут заменить других, того же Ярослава Ракицкого, например, заменили. Мне кажется, клуб и менеджмент сейчас номер один в стране», – сказал Игонин.
- Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
- Он провел 57 матчей, забил 8 голов и сделал 11 ассистов.
- Арендовать бразильца пытался «Фламенго».