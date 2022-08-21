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    Игонин: «Спартаку» нужно пройти через поражения»

    Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо» (0:1) в шестом туре РПЛ.

    – «Спартак» после этого поражения остается в главных конкурентах «Зенита»?

    – Как часто в таких случаях бывает: команда идет на первом месте, все хорошо, все молодцы – тренер, руководство, игроки. В таком состоянии отлично выходить на следующую игру, давать интервью, о чем то думать, мечтать, планировать.

    А чтобы построить команду и понять, кто из себя что на самом деле представляет, нужно пройти через проблемы. В том числе – поражения. Поэтому говорить сейчас, что у «Спартака» классный тренер и все хорошо, я бы не торопился.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • Следующий соперник «Спартака» – «Факел».
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16857

      paracetamol 36 минут назад

      «Спартаку» нужно пройти через поражения, а разве он их прошел недостаточно?

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      Рейтинг: +715

      Конопляных дел мастер 1 час назад

      Спартаку надо пройти очищение через Пердив. Гыгыгы

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