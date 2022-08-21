Игонин: «Спартаку» нужно пройти через поражения»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо» (0:1) в шестом туре РПЛ.

– «Спартак» после этого поражения остается в главных конкурентах «Зенита»?

– Как часто в таких случаях бывает: команда идет на первом месте, все хорошо, все молодцы – тренер, руководство, игроки. В таком состоянии отлично выходить на следующую игру, давать интервью, о чем то думать, мечтать, планировать.

А чтобы построить команду и понять, кто из себя что на самом деле представляет, нужно пройти через проблемы. В том числе – поражения. Поэтому говорить сейчас, что у «Спартака» классный тренер и все хорошо, я бы не торопился.