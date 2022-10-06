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    Игонин: «Переговоры Кузяева с «Зенитом» о новом контракте займут десять минут»

    Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал желание клуба из Петербурга продлить контракт с полузащитником Далером Кузяевым.

    – Конечно, хорошо, что такой игрок, как Кузяев может остаться в «Зените». Он один из ключевых игроков команды. Думаю, переговоры о новом контракте займут минут десять. Видно, что Далер необходим «Зениту», и он вписывается в концепцию клуба.

    – Плохо, что он не уехал в Европу?

    – На самом деле, нет. Он нужен «Зениту. Отъезд в Европу – это риск. Можно это рассмотреть на примере Азмуна в «Байере». Возможно, Кузяев сделал правильный выбор, оставшись в «Зените».

    • Действующий контракт игрока сборной России с «Зенитом» истекает летом.
    • Кузяев играет за «Зенит» с 2017 года.
    • Он провел 159 матчей за клуб, забил 21 гол и сделал 26 ассистов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17335

      Cleaner 1 час назад

      Далер до бабла жадный, торговаться месяцами будет.

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