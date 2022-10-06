Игонин: «Переговоры Кузяева с «Зенитом» о новом контракте займут десять минут»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал желание клуба из Петербурга продлить контракт с полузащитником Далером Кузяевым.

– Конечно, хорошо, что такой игрок, как Кузяев может остаться в «Зените». Он один из ключевых игроков команды. Думаю, переговоры о новом контракте займут минут десять. Видно, что Далер необходим «Зениту», и он вписывается в концепцию клуба.

– Плохо, что он не уехал в Европу?

– На самом деле, нет. Он нужен «Зениту. Отъезд в Европу – это риск. Можно это рассмотреть на примере Азмуна в «Байере». Возможно, Кузяев сделал правильный выбор, оставшись в «Зените».