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  • Игонин: «Переговоры Кузяева с «Зенитом» о новом контракте займут десять минут»

Игонин: «Переговоры Кузяева с «Зенитом» о новом контракте займут десять минут»

6 октября 2022, 17:59

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал желание клуба из Петербурга продлить контракт с полузащитником Далером Кузяевым.

– Конечно, хорошо, что такой игрок, как Кузяев может остаться в «Зените». Он один из ключевых игроков команды. Думаю, переговоры о новом контракте займут минут десять. Видно, что Далер необходим «Зениту», и он вписывается в концепцию клуба.

– Плохо, что он не уехал в Европу?

– На самом деле, нет. Он нужен «Зениту. Отъезд в Европу – это риск. Можно это рассмотреть на примере Азмуна в «Байере». Возможно, Кузяев сделал правильный выбор, оставшись в «Зените».

  • Действующий контракт игрока сборной России с «Зенитом» истекает летом.
  • Кузяев играет за «Зенит» с 2017 года.
  • Он провел 159 матчей за клуб, забил 21 гол и сделал 26 ассистов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Игонин Алексей Кузяев Далер
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