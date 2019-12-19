Игонин: «У Гинера было прозвище, будто он «все купил». Сейчас у него денег нет, и против него покупают судей»

В связи с недавними событиями предлагаю дать Гинеру прозвище "всё продал".
Подскользнулся и упал - это Гинер всё продал,
ЦСКА все матчи проиграл - это Гинер всё продал,
В драке получил фингал - это Гинер всё продал,
Я на отдых уезжал - это Гинер всё продал,
Игрок команду покидал - это Гинер всё продал,
Народ вновь Путина избрал - это Гинер всё продал,
Судья на поле не натурал - это Гинер всё продал,
Судья взятки получал - это Гинер всё продал,
Кто-то судей подкупал - это Гинер всё продал...
Ну и так далее.
Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин считает, что против ЦСКА, которым владеет Евгений Гинера, подкупают судей.
«Логика, мне кажется, железная: у Гинера было прозвище, будто он «все купил». Сейчас у него денег нет, и в этот период против него покупают судей, по идее, все логично. Мне это видится так: человек потерял контроль, в связи с событиями своего бизнеса, с потерями много чего. Чисто человеческая история.
Бизнес страдает, команда страдает, может быть, что-то еще, о чем мы не знаем. Видится мне человек, у которого все сложно в этой жизни и который так реагирует на стресс: он не начал бухать, а стал кричать на судей. Это, на мой взгляд, более безобидно: покричишь, получишь штраф — ну и все», – сказал Игонин.
- ЦСКА ушел на зимний перерыв в РПЛ на четвертом месте в турнирной таблице.
- Московский клуб набрал 34 очка после 19-ти туров.