Игонин: «У Гинера было прозвище, будто он «все купил». Сейчас у него денег нет, и против него покупают судей»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин считает, что против ЦСКА, которым владеет Евгений Гинера, подкупают судей.

«Логика, мне кажется, железная: у Гинера было прозвище, будто он «все купил». Сейчас у него денег нет, и в этот период против него покупают судей, по идее, все логично. Мне это видится так: человек потерял контроль, в связи с событиями своего бизнеса, с потерями много чего. Чисто человеческая история.

Бизнес страдает, команда страдает, может быть, что-то еще, о чем мы не знаем. Видится мне человек, у которого все сложно в этой жизни и который так реагирует на стресс: он не начал бухать, а стал кричать на судей. Это, на мой взгляд, более безобидно: покричишь, получишь штраф — ну и все», – сказал Игонин.