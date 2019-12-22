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  • Игонин: «У Гинера было прозвище, будто он «все купил». Сейчас у него денег нет, и против него покупают судей»

Игонин: «У Гинера было прозвище, будто он «все купил». Сейчас у него денег нет, и против него покупают судей»

22 декабря 2019, 10:22
9

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин считает, что против ЦСКА, которым владеет Евгений Гинера, подкупают судей.

«Логика, мне кажется, железная: у Гинера было прозвище, будто он «все купил». Сейчас у него денег нет, и в этот период против него покупают судей, по идее, все логично. Мне это видится так: человек потерял контроль, в связи с событиями своего бизнеса, с потерями много чего. Чисто человеческая история.

Бизнес страдает, команда страдает, может быть, что-то еще, о чем мы не знаем. Видится мне человек, у которого все сложно в этой жизни и который так реагирует на стресс: он не начал бухать, а стал кричать на судей. Это, на мой взгляд, более безобидно: покричишь, получишь штраф — ну и все», – сказал Игонин.

  • ЦСКА ушел на зимний перерыв в РПЛ на четвертом месте в турнирной таблице.
  • Московский клуб набрал 34 очка после 19-ти туров.

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игонин Алексей Гинер Евгений
Комментарии (9)
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Олег1204
1577003894
Сильное заявление! Кстати, как там егоров, в суд не хочет подавать?
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AHTUNGBOL
1577005477
Всё логично..))
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Play
1577005907
Жаль в комментарий нельзя вставить знаменитую сцену с Дэниелом Дэй Льюисом из фильма Банды Нью-Йорка с фразой - да что ты, чёрт побери, такое несёшь?
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Томик
1577005961
Притянутая за уши логика. Логично, если "раньше покупал и все привыкли к такому судейству, а сейчас денег нет и судят по правилам - это уже не нравится!"
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BRO_football
1577006424
В связи с недавними событиями предлагаю дать Гинеру прозвище "всё продал". Подскользнулся и упал - это Гинер всё продал, ЦСКА все матчи проиграл - это Гинер всё продал, В драке получил фингал - это Гинер всё продал, Я на отдых уезжал - это Гинер всё продал, Игрок команду покидал - это Гинер всё продал, Народ вновь Путина избрал - это Гинер всё продал, Судья на поле не натурал - это Гинер всё продал, Судья взятки получал - это Гинер всё продал, Кто-то судей подкупал - это Гинер всё продал... Ну и так далее.
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raritet
1577010770
Сразу вспомнился давний эпизод из игры ЦСКА-Зенит.Если ЦСКА выигрывает, то он практически чемпион. Впереди у Зенита Кержаков и Аршавин, совсем молодые, быстрые , как электрические веники. Керж убегает в атаку, боковой яростно машет флажком, Газаев вне себя,а вне игры не то что нет, им и не пахнет, потому что в запасе у Кержакова целый метр и он как стоячих обходит всех... Проходит буквально 7-10 минут и ситуация полностью повторяется, судьи буквально красные от азарта- вот-вот они получат , то, что Гинер обещал. Времена изменились...
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JTherry
1577014821
зато теперь - Гинер все продал)
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backhoserde
1577020064
Хватит дрoчить или встречаться с неадекватными телками. Есть сайт где тусуются адекватные девушки без кидал, шлюх и содержанок!!!!. Там вы сможете найти как девушку для серьезных отношений так и на одну ночь! Потратьте пару минут и вы сами убедитесь, вот сайт!!!!! ------ https://nnna.ru/loveeto
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Plyash
1577030195
Игонин,ты сам то понял,что ляпнул?
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