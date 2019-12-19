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    Игонин: «У Гинера было прозвище, будто он «все купил». Сейчас у него денег нет, и против него покупают судей»

    Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин считает, что против ЦСКА, которым владеет Евгений Гинера, подкупают судей.

    «Логика, мне кажется, железная: у Гинера было прозвище, будто он «все купил». Сейчас у него денег нет, и в этот период против него покупают судей, по идее, все логично. Мне это видится так: человек потерял контроль, в связи с событиями своего бизнеса, с потерями много чего. Чисто человеческая история.

    Бизнес страдает, команда страдает, может быть, что-то еще, о чем мы не знаем. Видится мне человек, у которого все сложно в этой жизни и который так реагирует на стресс: он не начал бухать, а стал кричать на судей. Это, на мой взгляд, более безобидно: покричишь, получишь штраф — ну и все», – сказал Игонин.

    • ЦСКА ушел на зимний перерыв в РПЛ на четвертом месте в турнирной таблице.
    • Московский клуб набрал 34 очка после 19-ти туров.

    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 10:22
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5793

      BRO_football 1 час назад

      В связи с недавними событиями предлагаю дать Гинеру прозвище "всё продал".
      Подскользнулся и упал - это Гинер всё продал,
      ЦСКА все матчи проиграл - это Гинер всё продал,
      В драке получил фингал - это Гинер всё продал,
      Я на отдых уезжал - это Гинер всё продал,
      Игрок команду покидал - это Гинер всё продал,
      Народ вновь Путина избрал - это Гинер всё продал,
      Судья на поле не натурал - это Гинер всё продал,
      Судья взятки получал - это Гинер всё продал,
      Кто-то судей подкупал - это Гинер всё продал...

      Ну и так далее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1924

      Томик 1 час назад

      Притянутая за уши логика. Логично, если "раньше покупал и все привыкли к такому судейству, а сейчас денег нет и судят по правилам - это уже не нравится!"

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      Рейтинг: +358

      Play 1 час назад

      Жаль в комментарий нельзя вставить знаменитую сцену с Дэниелом Дэй Льюисом из фильма Банды Нью-Йорка с фразой - да что ты, чёрт побери, такое несёшь?

      0
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      Рейтинг: +983

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Всё логично..))

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      Рейтинг: +350

      Олег1204 1 час назад

      Сильное заявление! Кстати, как там егоров, в суд не хочет подавать?

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