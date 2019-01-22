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    Игонин: «Раньше игроков пугали, что на первом сборе мячей вообще не будет»

    Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил преимущества Кубка «Матч Премьер», который стартовал ранее. В первом матче «Спартак» обыграл «Ростов» (2:1).

    «Раньше тренеры вообще пугали футболистов, что на первые сборы мячи брать не будут — после отпуска работали больше без мячей. Просто это было во времена моей карьеры, тогда на сборы вообще 2-го января уезжали.

    Для современного «Зенита» же этот турнир как нельзя кстати. Тем более, в Катаре созданы отличные условия: в привычной многим клубам Турции при всей развитости инфраструктуры тяжело решать поставленные на первые сборы задачи, ведь там в в это время дожди и ветер», – сказал эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

    • Игонин выступал за «Зенит» с 1995 по 2003 год (155 матчей в чемпионате России, шесть голов).
    • Главное достижение в карьере – победа в Кубке России в сезоне-1998/99.
    • Игонину 42 года.

    Источник: Sportbox

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    22.01.2019 09:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 16:15

      Когда есть хорошие условия для тренировок ,то и подготовка к сезону будет соответствующей.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 22 января 2019, 11:42

      Раньше тренеры вообще пугали вратарей, что на первые сборы сетки брать не будут — после отпуска бегали бы сами за мячами.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 22 января 2019, 10:16

      Все-так что-то есть от Катара. Например, возможность играть там зимой.

      0
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