Игонин: «Раньше игроков пугали, что на первом сборе мячей вообще не будет»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил преимущества Кубка «Матч Премьер», который стартовал ранее. В первом матче «Спартак» обыграл «Ростов» (2:1).

«Раньше тренеры вообще пугали футболистов, что на первые сборы мячи брать не будут — после отпуска работали больше без мячей. Просто это было во времена моей карьеры, тогда на сборы вообще 2-го января уезжали.

Для современного «Зенита» же этот турнир как нельзя кстати. Тем более, в Катаре созданы отличные условия: в привычной многим клубам Турции при всей развитости инфраструктуры тяжело решать поставленные на первые сборы задачи, ведь там в в это время дожди и ветер», – сказал эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург».