Игонин высказался о кредите доверия у Карпина в «Динамо»

Экс-футболист «Зенита» и «Сатурна» Алексей Игонин высказался о ситуации в «Динамо» с главным тренером бело-голубых Валерием Карпиным.

«Сейчас у «Динамо» новый вектор развития. Руководство клуба долго думало, прежде чем подписать контракт с Карпиным. Понятно, что это известный тренер, но клуб не будет сейчас делать эмоциональных выводов. Ему будет дано время, как минимум до зимы, чтобы во время этой паузы Карпин спокойно построил команду», – сказал Игонин.