Игонин высказался о кредите доверия у Карпина в «Динамо»

Сегодня, 08:09
2

Экс-футболист «Зенита» и «Сатурна» Алексей Игонин высказался о ситуации в «Динамо» с главным тренером бело-голубых Валерием Карпиным.

«Сейчас у «Динамо» новый вектор развития. Руководство клуба долго думало, прежде чем подписать контракт с Карпиным. Понятно, что это известный тренер, но клуб не будет сейчас делать эмоциональных выводов. Ему будет дано время, как минимум до зимы, чтобы во время этой паузы Карпин спокойно построил команду», – сказал Игонин.

  • Карпин возглавил «Динамо» в июне.
  • Под его руководством команда провела 6 официальных матчей, в которых одержала 2 победы при 2 ничьих и 2 поражениях.

Карпин: «Не удивило, что меня не позвали в «Спартак» 7
Карпин назвал команды РПЛ, которые удивили его на старте сезона 1
Карпин ответил, готова ли сборная России к возвращению в международные турниры 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Игонин Алексей Карпин Валерий
Комментарии (2)
Burtaze
1755235168
Какой нах кредит доверия, его кредитная история у всех на виду.,, на каком поприще в роли тренера он отличился интересно.. жаль динаму..
neim
1755240415
А в летнюю паузу ему кто не давал команду построить ? Однако больше месяца имел на это, весь цикл подготовки к турниру провел, а результаты игры команды пока только удручают.
