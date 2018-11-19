Игонин хочет видеть в сборной России футболистов из ФНЛ

Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин предложил привлекать к подготовке сборной России игроков, представляющих ФНЛ.

«Сейчас у Станислава Саламовича проблема с нападающими, вот он и решает ее с помощью Ари. В Германии бразилец сыграл плохо, но, возможно, иначе будет выглядеть в матче со Швецией. Выстрелит – все в голос скажут, что Черчесов все сделал правильно. Черчесова я понимаю, но лично мне от сборной хочется немного другого.

Чалова? В том числе! Чалов благодаря чемпионату России у всех на виду, он проявляет себя ярко здесь и сейчас, побывал на подготовительном сборе к чемпионату мира, поэтому мы так и ждем его появления на поле в составе сборной.

Нет других форвардов? Может, стоит присмотреться к другим нападающим Премьер-лиги и даже ФНЛ. Конечно, не ставить их сразу на матчи, а просто подключить к тренировочному процессу. На мой взгляд, это было бы полезно», – считает Игонин.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швеция – Россия состоится во вторник, 20 ноября, в 22:45 по московскому времени.

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