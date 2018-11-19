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    Игонин хочет видеть в сборной России футболистов из ФНЛ

    Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин предложил привлекать к подготовке сборной России игроков, представляющих ФНЛ.

    «Сейчас у Станислава Саламовича проблема с нападающими, вот он и решает ее с помощью Ари. В Германии бразилец сыграл плохо, но, возможно, иначе будет выглядеть в матче со Швецией. Выстрелит – все в голос скажут, что Черчесов все сделал правильно. Черчесова я понимаю, но лично мне от сборной хочется немного другого.

    Чалова? В том числе! Чалов благодаря чемпионату России у всех на виду, он проявляет себя ярко здесь и сейчас, побывал на подготовительном сборе к чемпионату мира, поэтому мы так и ждем его появления на поле в составе сборной.

    Нет других форвардов? Может, стоит присмотреться к другим нападающим Премьер-лиги и даже ФНЛ. Конечно, не ставить их сразу на матчи, а просто подключить к тренировочному процессу. На мой взгляд, это было бы полезно», – считает Игонин.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швеция – Россия состоится во вторник, 20 ноября, в 22:45 по московскому времени.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.11.2018 10:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +257

      Swamp_07 21 ноября 2018, 01:39

      И что Заболотный пришел в Зенит из ФНЛ и что? Черчесов и упомянутый это уровень ФНЛ!

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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 19 ноября 2018, 22:35

      Ну,раз Игонин хочет,то так тому и быть,кто против???

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      Рейтинг: +60

      pul 19 ноября 2018, 15:32

      в фнл играют такие напы,что в пфл не каждому дано..например Александр Радченко,Владислав Камилов,Иван Хлебородов и т.д.отличные напы и статистика на уровне..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 ноября 2018, 11:06

      В РПЛ нет напов уровня сборной, поэтому и играют те кого мы видим. А в ФНЛ их нет и подавно. В сборную надо привлекать тех кто достоин этого своей игрой и отношением к своим обязанностям на тренировках и в игре, а не потому, что он молод и у него правильный паспорт. У нас много сборных разных возрастов, где играют молодые и одарённые футболисты. Вот и надо им давать расти и повышать своё мастерство, а не отбивать охоту играть в футбол не адекватными суммами в контракте.

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      Рейтинг: +162

      Эльф Крови 19 ноября 2018, 10:52

      Да нет, лучше пенсионеры-бразильцы и лавочники из Зенита, чем молодое дарование, а тем более лучшие бомбардиры, как РПЛ, так и ФНЛ

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