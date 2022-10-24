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    Игонин предложил «Зениту» подписать Сычевого: «Кассьерра не дает результата»

    Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин считает, что нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой может пригодиться клубу и Петербурга.

    «Можно ставить вопрос о том, что Сычевой пригодился бы «Зениту». Когда брали Кассьерру, было понимание, что он качественный футболист, адаптирован к нашему футболу. Это была обоснованная покупка. Но пока Матео не даeт того результата, которого от него ждут. Возможно, что он появится.

    Мы так же ждали от Малкома результата: его сначала не было, но после появился. У того же Кокорина были перепады в игре, результате, поэтому нет гарантий, что тот или иной игрок, который сейчас показывает результат, будет его показывать в «Зените».

    Сейчас рынок нападающих не такой большой, и фамилия Сычевого достаточно часто звучит. Его можно взять в команду такого уровня, как «Зенит». Но если он не будет давать результат, то в его карьере могут возникнуть вопросы», — сказал Игонин.

    • Сычевой с 11 мячами делит лидерство в списке бомбардиров РПЛ.
    • Для него это дебютный сезон в РПЛ.
    • Сычевой планирует менять фамилию на Писарский. Это фамилия отчима, который его воспитал.

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    Источник: «Чемпионат»

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