Игонин: «Зенит» на первом месте, а «Спартак» пишет жалобы. Все на своих местах»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал результат матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (2:0).

«Заговор против «Спартака»? Это не слухи, а вброс одного из самых главных болельщиков «Спартака». Я нормально на это реагирую.

Они начали сезон с разговоров, что их засуживают. Начали сезон с того, что они снимутся с чемпионата. Но по-прежнему все на своих местах. «Зенит» на первом месте, а «Спартак» пишет жалобы.

Вчерашняя игра «Локомотива» и «Спартака» была интересной. Сейчас «Спартак» играет в достаточно красивый, яркий футбол. Но удаление сбило все карты.

Было бы очень интересно посмотреть противостояние во втором тайме. Но, к сожалению, удаление сбило многие карты «Спартаку» и как такового противостояния во второй половине матча мы не увидели», – цитирует Игонина Metaratings.