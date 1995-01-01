Игонин: «Зенит» на первом месте, а «Спартак» пишет жалобы. Все на своих местах»

Другого мнения от бомжа сложно было услышать.
Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал результат матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (2:0).
«Заговор против «Спартака»? Это не слухи, а вброс одного из самых главных болельщиков «Спартака». Я нормально на это реагирую.
Они начали сезон с разговоров, что их засуживают. Начали сезон с того, что они снимутся с чемпионата. Но по-прежнему все на своих местах. «Зенит» на первом месте, а «Спартак» пишет жалобы.
Вчерашняя игра «Локомотива» и «Спартака» была интересной. Сейчас «Спартак» играет в достаточно красивый, яркий футбол. Но удаление сбило все карты.
Было бы очень интересно посмотреть противостояние во втором тайме. Но, к сожалению, удаление сбило многие карты «Спартаку» и как такового противостояния во второй половине матча мы не увидели», – цитирует Игонина Metaratings.
- «Спартак» попросил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в ворота «Локомотива».
- Матч обслуживал Кирилл Левников. За работу VAR отвечал Сергей Иванов.
- «Зенит» лидирует в РПЛ. «Спартак» идет на 2-м месте, «Локомотив» – 3-й.