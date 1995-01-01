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    Игонин: «Зенит» на первом месте, а «Спартак» пишет жалобы. Все на своих местах»

    Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал результат матча 25-го тура РПЛ «Локомотив»«Спартак» (2:0).

    «Заговор против «Спартака»? Это не слухи, а вброс одного из самых главных болельщиков «Спартака». Я нормально на это реагирую.

    Они начали сезон с разговоров, что их засуживают. Начали сезон с того, что они снимутся с чемпионата. Но по-прежнему все на своих местах. «Зенит» на первом месте, а «Спартак» пишет жалобы.

    Вчерашняя игра «Локомотива» и «Спартака» была интересной. Сейчас «Спартак» играет в достаточно красивый, яркий футбол. Но удаление сбило все карты.

    Было бы очень интересно посмотреть противостояние во втором тайме. Но, к сожалению, удаление сбило многие карты «Спартаку» и как такового противостояния во второй половине матча мы не увидели», – цитирует Игонина Metaratings.

    • «Спартак» попросил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в ворота «Локомотива».
    • Матч обслуживал Кирилл Левников. За работу VAR отвечал Сергей Иванов.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ. «Спартак» идет на 2-м месте, «Локомотив» – 3-й.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4375

      Павелий 5 минут назад

      Другого мнения от бомжа сложно было услышать.

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      Рейтинг: +20631

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Зенит адаптировал ВАР под себя ещё в начале сезона, а на троих это не делится, пиши не пиши...

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