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  • Игонин: «Зенит» на первом месте, а «Спартак» пишет жалобы. Все на своих местах»

Игонин: «Зенит» на первом месте, а «Спартак» пишет жалобы. Все на своих местах»

12 апреля 2021, 17:53
26

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал результат матча 25-го тура РПЛ «Локомотив»«Спартак» (2:0).

«Заговор против «Спартака»? Это не слухи, а вброс одного из самых главных болельщиков «Спартака». Я нормально на это реагирую.

Они начали сезон с разговоров, что их засуживают. Начали сезон с того, что они снимутся с чемпионата. Но по-прежнему все на своих местах. «Зенит» на первом месте, а «Спартак» пишет жалобы.

Вчерашняя игра «Локомотива» и «Спартака» была интересной. Сейчас «Спартак» играет в достаточно красивый, яркий футбол. Но удаление сбило все карты.

Было бы очень интересно посмотреть противостояние во втором тайме. Но, к сожалению, удаление сбило многие карты «Спартаку» и как такового противостояния во второй половине матча мы не увидели», – цитирует Игонина Metaratings.

  • «Спартак» попросил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в ворота «Локомотива».
  • Матч обслуживал Кирилл Левников. За работу VAR отвечал Сергей Иванов.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ. «Спартак» идет на 2-м месте, «Локомотив» – 3-й.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Игонин Алексей
Комментарии (26)
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DOCTOR PENALTY
1618240257
Зенит адаптировал ВАР под себя ещё в начале сезона, а на троих это не делится, пиши не пиши...
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Павелий
1618240790
Другого мнения от бомжа сложно было услышать.
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житель СПб
1618242120
Уважаемые болельщики Спартака! Все слова опять - про Зенит. А нельзя ли хоть что-то написать про голы Спартака в этой игре - которых так и не было?! Когда Зенит проигрывает, и жалуется при этом на судейство, я всегда пишу: Забивайте! Забьете 3 - и выиграете почти всегда. То же самое я вправе предложить и Спартаку, так ведь?
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paracetamol
1618242214
Зенит играет, а свини плачут и жалуются. Вчера паровоз их элементарно раздавил!
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Mariner
1618242554
Игонин прав! Всё стране очень при очень стыдно за спартак.
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NewLife
1618245434
Игонин, а синит на первом месте благодаря таким "волевым" победам, как вчера над Сочи ?
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SpartakFirst064
1618249489
Зенит выиграл только одно чемпионство 1984 , все остальные купленные,,,
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Томик
1618252178
Сученыш, доживешь ещё до момента, когда будешь ныть. Но я даже смеяться не буду. Ибо кто такой Игонин? Его и не вспомнит то никто...
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Hektor 84
1618293404
Обида на Спартак! В бытность игроком частенько Спартак наваливал зениту, вот теперь Игонин поскуливает на Спартак. И при этом старается лизнуть руководству, вдруг позовут на работу. Чучело бородатое и игрок был как бревно, типа Оздоева.
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Hektor 84
1618293487
Спартак в свое время нанес ему не поправимую психологическую травму, часто вынося члинит!
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