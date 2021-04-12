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  • «Спартак» попросил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в ворота «Локомотива»

«Спартак» попросил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в ворота «Локомотива»

12 апреля 2021, 15:47
29

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2), сообщил директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

«Направили обращение в ЭСК с просьбой дать оценку решениям судьи Левникова и видеоассистента Иванова», – цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» просил ЭСК дать оценку трем решениям арбитра Кирилла Левникова: неназначенный пенальти за возможный фол на Квинси Промесе на 44-й минуте, а также возможную игру рукой защитника «Локо» Пабло на 52-й и Александра Сильянова на 87-й минутах матча в своей штрафной.

  • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ. «Локомотив» – 3-й.

Тедеско – о судействе в матче с «Локо»: «Ха ха. Вы видели хоть одно решение VAR в наше пользу?»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Левников Кирилл
Комментарии (29)
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srg38
1618232131
Надеюсь ЭСК РФС примет все решения в сторону Спартака, а то вдруг снимутся с чемпионата, как жить то тогда?
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oyabun
1618232484
Вангую, что все 3 эпизода будут рассмотрены не в пользу Спартака. Перефразируя цитату из любимого всеми фильма: "―Эта рука - у того у кого надо рука!"
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Mister_Tomsk
1618233749
Это точно спартак?))) или это актеры из дома 2 переоделись?
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zra78
1618235008
Вот читаю я это сейчас... как же прав аларм,кстати ты где,напиши правду!!!
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aleksandr1969
1618235050
А нафига вообще играть в футбол? Пять игроков и вратарь, пробили пендали и поехали по домам!!! Спартак просто мечтает в каждом туре хотя бы по два пендаля зарабатывать!!! Это уже не футбол, а какая-то мыльная опера......
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zadira56
1618235160
Вам не стадион,вам надо команду переименовать в "Нытик" Москва!
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Валерий1965
1618235672
Точно скулеж про "всероссийский заговор против самой народной команды" начнется!))))
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омск55
1618238394
Что со Спартаком творится куда он катиться , раньше был великий клуб а сейчас превратился действительно в свинарник( да простят меня болельщики Спартака) где то кто то кого то толкнул, рука не рука, снимаются с чемпионата, просто позорный ВИЗГ и ХРЮКАНЬЕ, проиграли по делу. Надо принимать поражение, делать выводы и двигаться дальше а то сейчас год будут жаловаться и ныть их засудили
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омск55
1618238478
А кстати тедеска не прыгала ? А то когда ЦСКА победили прыгала тедеска а вчера ее никто не видел
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NewLife
1618239434
Почему эта подзаборная чумазая шушара гонит каждый раз на Спартак, когда тот указывает продажному РФСу на нечестное судейство ? Ответ прост - Спартак великий и любимый людьми, а синит дутый чемпион ставший таким на судейских дрожжах с помощью админ ресурса, который работвет только в границах РПЛ, облеванный и обосранный не раз в Европе. Спартак это правда, синит это ложь, поэтому бомжацкие придурки так боятся Спартак.
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