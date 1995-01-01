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    «Спартак» попросил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в ворота «Локомотива»

    «Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2), сообщил директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

    «Направили обращение в ЭСК с просьбой дать оценку решениям судьи Левникова и видеоассистента Иванова», – цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» просил ЭСК дать оценку трем решениям арбитра Кирилла Левникова: неназначенный пенальти за возможный фол на Квинси Промесе на 44-й минуте, а также возможную игру рукой защитника «Локо» Пабло на 52-й и Александра Сильянова на 87-й минутах матча в своей штрафной.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ. «Локомотив» – 3-й.

    Тедеско – о судействе в матче с «Локо»: «Ха ха. Вы видели хоть одно решение VAR в наше пользу?»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:47
    Комментарии33
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      Рейтинг: +8491

      NewLife 26 минут назад

      Почему эта подзаборная чумазая шушара гонит каждый раз на Спартак, когда тот указывает продажному РФСу на нечестное судейство ? Ответ прост - Спартак великий и любимый людьми, а синит дутый чемпион ставший таким на судейских дрожжах с помощью админ ресурса, который работвет только в границах РПЛ, облеванный и обосранный не раз в Европе. Спартак это правда, синит это ложь, поэтому бомжацкие придурки так боятся Спартак.

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      Рейтинг: +7200

      KPCCSPB > NewLife 22 минуты назад

      Ты заштопался после Питера то? Вы уже лет 10 нам не конкуренты, на 5 месте окажетесь по итогу, вот визгов то будет.

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      Рейтинг: +1197

      омск55 42 минуты назад

      А кстати тедеска не прыгала ? А то когда ЦСКА победили прыгала тедеска а вчера ее никто не видел

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      Рейтинг: +3757

      ziborock > омск55 36 минут назад

      Ещё увидишь!)))

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      Рейтинг: +1197

      омск55 44 минуты назад

      Что со Спартаком творится куда он катиться , раньше был великий клуб а сейчас превратился действительно в свинарник( да простят меня болельщики Спартака) где то кто то кого то толкнул, рука не рука, снимаются с чемпионата, просто позорный ВИЗГ и ХРЮКАНЬЕ, проиграли по делу. Надо принимать поражение, делать выводы и двигаться дальше а то сейчас год будут жаловаться и ныть их засудили

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      Рейтинг: +1910

      Алехсбургер. 58 минут назад

      там минимум восемь было...

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      Рейтинг: +3147

      raritet 1 час назад

      Кстати, очень много похожих ситуаций наблюдаю в АПЛ. Не знаю как там реагируют болелы, но судя по всему не поднимают особой истерики вокруг этого. Больше проблема в том, что игроки пытаются и играть и одновременно быть судьями. На Европ е это сразу бросается в глаза и становится стыдно за наших футболистов. Есть Судья, есть боковые , есть кому отвечать . Такие случаи известны и с Зенитом , и с тем же Локомотивом. Смотришь La Liga, там тоже самое , видно что одно время тянули гномиков, сейчас Реал. Но мы просто болелы, мы видим с точки зрения зрителя и чаще диванного, когда есть возможность увидеть все в деталях , 10 раз перемотав и обсосав все ракурсы. У судьи времени меньше. Хотя Спартак понимаю и сочувствую. До игры думал , что все-таки , учитывая кубковый матч Локо , Спартак должен был , как минимум не проиграть.

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      Рейтинг: +1763

      Валерий1965 1 час назад

      Точно скулеж про "всероссийский заговор против самой народной команды" начнется!))))

      4
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      Рейтинг: +279

      zadira56 1 час назад

      Вам не стадион,вам надо команду переименовать в "Нытик" Москва!

      4
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      Рейтинг: +215

      aleksandr1969 1 час назад

      А нафига вообще играть в футбол? Пять игроков и вратарь, пробили пендали и поехали по домам!!! Спартак просто мечтает в каждом туре хотя бы по два пендаля зарабатывать!!! Это уже не футбол, а какая-то мыльная опера......

      3
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      Рейтинг: +11838

      Persona_non_Grata > aleksandr1969 1 час назад

      Откуда тебе знать о чем " мечтает Спартак " , играть надо по правилам ( для этого они и существуют ) и если нарушение тянет на пенальти , то не важно сколько их будет в матче !!!

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      Рейтинг: +215

      aleksandr1969 > Persona_non_Grata 1 час назад

      Дак из всей лиги только Спартак кричит о неназначенных пенальти, а остальные клубы просто играют и забивают!!! Вечно рассчитывать на пендали глупо, надо просто играть...

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      Рейтинг: +1907

      Чермындыр > Persona_non_Grata 1 час назад

      Да ты что? Серьезно? А что-то тут ваша красно-белая братия выла в голос, когда ЦСКА в матче с Табовом три пенальти поставили. Это видимо только когда Спартаку пенальти ставят, то все честно, а ежели кому другому, так судья - тридвараз

      3
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      Рейтинг: +28334

      zra78 1 час назад

      Вот читаю я это сейчас... как же прав аларм,кстати ты где,напиши правду!!!

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      Рейтинг: +1910

      Алехсбургер. > zra78 55 минут назад

      " - Убили Петруху, Павел Артемьич!
      Зарезал Абдулла."(с)
      )))

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      Рейтинг: +3757

      ziborock > zra78 40 минут назад

      Тебе написать правду?! Правда в том что Спартак не должен был догнать Зенит! 2 мая смотри не ной тут после игры!))) Уверен что причины для этого у тебя будут!!!

      1
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      Рейтинг: +2154

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      Это точно спартак?))) или это актеры из дома 2 переоделись?

      3
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