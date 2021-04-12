«Спартак» попросил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в ворота «Локомотива»

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2), сообщил директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

«Направили обращение в ЭСК с просьбой дать оценку решениям судьи Левникова и видеоассистента Иванова», – цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» просил ЭСК дать оценку трем решениям арбитра Кирилла Левникова: неназначенный пенальти за возможный фол на Квинси Промесе на 44-й минуте, а также возможную игру рукой защитника «Локо» Пабло на 52-й и Александра Сильянова на 87-й минутах матча в своей штрафной.

«Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ. «Локомотив» – 3-й.

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