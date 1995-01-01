Почему эта подзаборная чумазая шушара гонит каждый раз на Спартак, когда тот указывает продажному РФСу на нечестное судейство ? Ответ прост - Спартак великий и любимый людьми, а синит дутый чемпион ставший таким на судейских дрожжах с помощью админ ресурса, который работвет только в границах РПЛ, облеванный и обосранный не раз в Европе. Спартак это правда, синит это ложь, поэтому бомжацкие придурки так боятся Спартак.
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2), сообщил директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.
«Направили обращение в ЭСК с просьбой дать оценку решениям судьи Левникова и видеоассистента Иванова», – цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
«Спартак» просил ЭСК дать оценку трем решениям арбитра Кирилла Левникова: неназначенный пенальти за возможный фол на Квинси Промесе на 44-й минуте, а также возможную игру рукой защитника «Локо» Пабло на 52-й и Александра Сильянова на 87-й минутах матча в своей штрафной.
- «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ. «Локомотив» – 3-й.
Тедеско – о судействе в матче с «Локо»: «Ха ха. Вы видели хоть одно решение VAR в наше пользу?»