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  • Тедеско – о судействе в матче с «Локо»: «Ха ха. Вы видели хоть одно решение VAR в наше пользу?»

Тедеско – о судействе в матче с «Локо»: «Ха ха. Вы видели хоть одно решение VAR в наше пользу?»

11 апреля 2021, 21:35
38

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после матча с «Локомотивом» (0:2).

– Как вам сегодня судейство? Не оказало ли оно влияние на результат?

– Ха-ха... (после долгой паузы) Сложно. Очень сложно говорить о судействе. Это все.

– Ваше отношение к системе VAR в целом? В РПЛ в пользу «Спартака», кажется, не было ни одного решения.

– Вы видели хоть одно решение в нашу пользу?

– Не могу вспомнить.

– Я тоже. VAR может быть хорошим инструментом, если им пользоваться, как нужно. В еврокубках мы видим такие примеры. Сегодня мы проиграли 0:2, могли забивать семь-восемь голов. Так что я не могу ничего сказать ни о судьях, ни о VAR. Это тонкая тема. За почти два года, что я в России, могу вспомнить разве что случай с «Крыльями», когда их футболисту дали красную карточку, когда VAR подтвердил. Нам нужно сконцентрироваться на том, что мы сами можем изменить.

  • Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
  • В концовке первого тайма красную карточку получил защитник «Спартака» Айртон.
  • Во втором тайме мяч попал в руку защитнику «Локомотива» Пабло в штрафной площади. Левников после консультации с VAR не стал назначать пенальти.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (38)
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DOCTOR PENALTY
1618166469
Если VAR не адаптирован к Спартаку, значит надо просто больше забивать.
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De_Frenki
1618168422
Опять началось нытье про судейство...гнилое руководство
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Владислав Vlad
1618169139
Честно говоря, дело даже не в ВАР. Смотрите сами - сколько футболисты Локо нарушали правила? А сколько карточек получили в первом тайме? Даже когда Промеса снесли перед штрафной, когда он выходил на ударную позицию - карточки не было. Вообще, судейство в этом матче было отвратительное. И дело даже не в ВАР. Сами комментаторы сказали, как этот судья в каком-то матче даже не пошёл смотреть момент, хотя ВАР настаивал на этом. Да, сегодня Спартаку не повезло + Гилерме выручил несколько раз. Но как играть, если тебя бьют по ногам сзади и за это лишь штрафной?
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paracetamol
1618172169
Судить свиней - расстрельное дело. Я бы отказался, все одно обгадят!
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rash1959
1618172495
Вот ответ всем почему он не хочет тренировать в РПЛ.
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NewLife
1618173149
Тедеско, к сожалению, понял, что все его усилия уходят в песок, потому что рфс/судьи ради Газпрома (наше все) откровенно всех на.е.б.ыва.ют. Просто некоторые, которые без амбиций, это терпят из-за денег, а нормальному человеку это просто мерзко, что какое то чиновничье говно, которому пох на Европу (Семак их спалил), а дорого лишь место под жопой, всех окунает в свое дерьмо.
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Hektor 84
1618177371
Вот и причина почему он не стал продлевать контракт! Завтра ЭСК во главе с папой оправдают все ошибки олуха сыночка. Не зря же его назначили на матч Спартака! Отличный наследник после Вилкова!
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Дядя Серёжа
1618190272
ВАР не для чьей-то пользы. ВАР для справедливости...
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paracetamol
1618209592
Странное заявление. Почему это решение ВАР должно быть в чью-то пользу, пусть даже блатных свиней? Эта система создана для помощи судьям в принятии правильного решения.
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Spirit_78
1618219262
Ничего нового, опять заговор)) Свинарник ноет уже два десятилетия.
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