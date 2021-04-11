Тедеско – о судействе в матче с «Локо»: «Ха ха. Вы видели хоть одно решение VAR в наше пользу?»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после матча с «Локомотивом» (0:2).

– Как вам сегодня судейство? Не оказало ли оно влияние на результат?

– Ха-ха... (после долгой паузы) Сложно. Очень сложно говорить о судействе. Это все.

– Ваше отношение к системе VAR в целом? В РПЛ в пользу «Спартака», кажется, не было ни одного решения.

– Вы видели хоть одно решение в нашу пользу?

– Не могу вспомнить.

– Я тоже. VAR может быть хорошим инструментом, если им пользоваться, как нужно. В еврокубках мы видим такие примеры. Сегодня мы проиграли 0:2, могли забивать семь-восемь голов. Так что я не могу ничего сказать ни о судьях, ни о VAR. Это тонкая тема. За почти два года, что я в России, могу вспомнить разве что случай с «Крыльями», когда их футболисту дали красную карточку, когда VAR подтвердил. Нам нужно сконцентрироваться на том, что мы сами можем изменить.