Тедеско – о судействе в матче с «Локо»: «Ха ха. Вы видели хоть одно решение VAR в наше пользу?»

Тедеско, к сожалению, понял, что все его усилия уходят в песок, потому что рфс/судьи ради Газпрома (наше все) откровенно всех на.е.б.ыва.ют. Просто некоторые, которые без амбиций, это терпят из-за денег, а нормальному человеку это просто мерзко, что какое то чиновничье говно, которому пох на Европу (Семак их спалил), а дорого лишь место под жопой, всех окунает в свое дерьмо.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после матча с «Локомотивом» (0:2).
– Как вам сегодня судейство? Не оказало ли оно влияние на результат?
– Ха-ха... (после долгой паузы) Сложно. Очень сложно говорить о судействе. Это все.
– Ваше отношение к системе VAR в целом? В РПЛ в пользу «Спартака», кажется, не было ни одного решения.
– Вы видели хоть одно решение в нашу пользу?
– Не могу вспомнить.
– Я тоже. VAR может быть хорошим инструментом, если им пользоваться, как нужно. В еврокубках мы видим такие примеры. Сегодня мы проиграли 0:2, могли забивать семь-восемь голов. Так что я не могу ничего сказать ни о судьях, ни о VAR. Это тонкая тема. За почти два года, что я в России, могу вспомнить разве что случай с «Крыльями», когда их футболисту дали красную карточку, когда VAR подтвердил. Нам нужно сконцентрироваться на том, что мы сами можем изменить.
- Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
- В концовке первого тайма красную карточку получил защитник «Спартака» Айртон.
- Во втором тайме мяч попал в руку защитнику «Локомотива» Пабло в штрафной площади. Левников после консультации с VAR не стал назначать пенальти.