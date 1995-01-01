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    Тедеско – о судействе в матче с «Локо»: «Ха ха. Вы видели хоть одно решение VAR в наше пользу?»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после матча с «Локомотивом» (0:2).

    – Как вам сегодня судейство? Не оказало ли оно влияние на результат?

    – Ха-ха... (после долгой паузы) Сложно. Очень сложно говорить о судействе. Это все.

    – Ваше отношение к системе VAR в целом? В РПЛ в пользу «Спартака», кажется, не было ни одного решения.

    – Вы видели хоть одно решение в нашу пользу?

    – Не могу вспомнить.

    – Я тоже. VAR может быть хорошим инструментом, если им пользоваться, как нужно. В еврокубках мы видим такие примеры. Сегодня мы проиграли 0:2, могли забивать семь-восемь голов. Так что я не могу ничего сказать ни о судьях, ни о VAR. Это тонкая тема. За почти два года, что я в России, могу вспомнить разве что случай с «Крыльями», когда их футболисту дали красную карточку, когда VAR подтвердил. Нам нужно сконцентрироваться на том, что мы сами можем изменить.

    • Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
    • В концовке первого тайма красную карточку получил защитник «Спартака» Айртон.
    • Во втором тайме мяч попал в руку защитнику «Локомотива» Пабло в штрафной площади. Левников после консультации с VAR не стал назначать пенальти.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:35
    Комментарии27
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      Рейтинг: +8479

      NewLife 2 минуты назад

      Тедеско, к сожалению, понял, что все его усилия уходят в песок, потому что рфс/судьи ради Газпрома (наше все) откровенно всех на.е.б.ыва.ют. Просто некоторые, которые без амбиций, это терпят из-за денег, а нормальному человеку это просто мерзко, что какое то чиновничье говно, которому пох на Европу (Семак их спалил), а дорого лишь место под жопой, всех окунает в свое дерьмо.

      1
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      Рейтинг: +649

      Artemka444 3 минуты назад

      надо свои голы забивать,а не плакать о судействе!!!!
      Нытики да и только!!!!

      0
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      Рейтинг: +3537

      rash1959 13 минут назад

      Вот ответ всем почему он не хочет тренировать в РПЛ.

      2
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      Рейтинг: -1005

      СуперПАВ9 13 минут назад

      Счет по игре победа Локомотива заслужена

      0
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      Рейтинг: +10458

      paracetamol 18 минут назад

      Судить свиней - расстрельное дело. Я бы отказался, все одно обгадят!

      1
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      Рейтинг: +2905

      Snek 42 минуты назад

      7-8? А может сразу 20? Чего мелочиться.

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      Рейтинг: +6446

      житель СПб 58 минут назад

      В последней фразе - молодец! Надо забивать голы и строить защиту, чтобы не пропускать тогда, когда без этого можно обойтись. И, конечно, нужна футбольная удача.

      0
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      Рейтинг: +1827

      Nevsky_RU 1 час назад

      Тедеске если что то в Рашке не нравится, Павлюк ему может схему чемодан-вокзал растолковать))

      1
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      Рейтинг: +3756

      мы_не_рабы > Nevsky_RU 4 минуты назад

      Тедеско никогда не называл Россию Рашкой, в отличии от быдла, которое называет себя "золотой молодёжью", хотя правильней назвать сыночками и дочками родителей вылезших "из грязи в князи".

      0
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      Рейтинг: +6235

      Владислав Vlad 1 час назад

      Честно говоря, дело даже не в ВАР. Смотрите сами - сколько футболисты Локо нарушали правила? А сколько карточек получили в первом тайме? Даже когда Промеса снесли перед штрафной, когда он выходил на ударную позицию - карточки не было.
      Вообще, судейство в этом матче было отвратительное. И дело даже не в ВАР. Сами комментаторы сказали, как этот судья в каком-то матче даже не пошёл смотреть момент, хотя ВАР настаивал на этом.
      Да, сегодня Спартаку не повезло + Гилерме выручил несколько раз. Но как играть, если тебя бьют по ногам сзади и за это лишь штрафной?

      3
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      Рейтинг: +53

      TANNER > Владислав Vlad 57 минут назад

      Когда Промеса снесли там и впомине карточки не было. А то что спартачи падали от любого касания это их проблемы.

      -2
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      Рейтинг: +12652

      JTherry > Владислав Vlad 15 минут назад

      Левников зато на коленях может постоять на поле, для него BLM важнее приличного судейства... его спецом назначили, с него и взятки гладки, папик отмажет, Миллер поможет...

      2
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      Рейтинг: +23513

      пьяныйхоровод > JTherry 4 минуты назад

      Да,да,да фселенскийс.у.к.а.заговор .

      0
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      Рейтинг: +12652

      JTherry > пьяныйхоровод 52 секунды назад

      помню, как тренеры зенита "ныли" про фселенский "судейский" заговор, что АБВ, что Плаческу...

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      Рейтинг: +140

      вальтер79 1 час назад

      забивать надо с игры а не пенять на вар все команды страдают в той или иной степени от вар но забивают и не ноют как некий немец и команда

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