Игонин: «Зенит» достиг дна, от которого придется отталкиваться следующей осенью»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал невыход петербуржцев в евровесну.

«Победа над «Уралом» стала лишь частичной сатисфакцией за провал еврокубковой кампании. Второе подряд последнее место в группе Лиги чемпионов ставит точку на очередном этапе развития клуба: «Зенит» достиг дна, от которого придется отталкиваться в лучшем случае следующей осенью.

Причины краха лежат на поверхности: низкий уровень чемпионата, отсутствие полноценного подготовительного периода, слабая селекция, травмы и, безусловно, череда тренерских ошибок, вследствие которых команда потеряла очки в домашних матчах с «Брюгге» и «Лацио».

В заключительном выездном поединке Лиги чемпионов «Зенит» выглядел уставшим и несконцентрированным – иначе чем объяснить череду индивидуальных ошибок и отсутствие движения?

Конечно, в Брюгге сказались кадровые потери, но некоторые опытные футболисты действовали гораздо ниже своих возможностей», – сказал Игонин в интервью «Петербургскому дневнику».