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  • Игонин: «Зенит» достиг дна, от которого придется отталкиваться следующей осенью»

Игонин: «Зенит» достиг дна, от которого придется отталкиваться следующей осенью»

8 декабря 2020, 08:59
20

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал невыход петербуржцев в евровесну.

«Победа над «Уралом» стала лишь частичной сатисфакцией за провал еврокубковой кампании. Второе подряд последнее место в группе Лиги чемпионов ставит точку на очередном этапе развития клуба: «Зенит» достиг дна, от которого придется отталкиваться в лучшем случае следующей осенью.

Причины краха лежат на поверхности: низкий уровень чемпионата, отсутствие полноценного подготовительного периода, слабая селекция, травмы и, безусловно, череда тренерских ошибок, вследствие которых команда потеряла очки в домашних матчах с «Брюгге» и «Лацио».

В заключительном выездном поединке Лиги чемпионов «Зенит» выглядел уставшим и несконцентрированным – иначе чем объяснить череду индивидуальных ошибок и отсутствие движения?

Конечно, в Брюгге сказались кадровые потери, но некоторые опытные футболисты действовали гораздо ниже своих возможностей», – сказал Игонин в интервью «Петербургскому дневнику».

  • «Зенит» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов один раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения.
  • Сегодня петербуржцы сыграют с дортмундской «Боруссией». Начало матча – в 20:55 по Москве.

Источник: «Петербургский дневник»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Игонин Алексей
Комментарии (20)
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КаДеС
1607409722
Дно бывает разным. Твёрдым или не очень. Иногда можно в попытке оттолкнуться просто увязнуть в нём
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JTherry
1607413511
к "причинам краха" стоило добавить - зенит, это команда пенсионеров, самая старая в РПЛ... пол-команды задыхается к 60 минуте...
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Бухбух
1607414355
Дно в нынешнем Зените - это Семак, который все свои неудачи оправдывает невезением, при этом ни разу не сказал о своих тренерских просчетах.
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Закат ЕдРа
1607416534
Газпром спустил на дно весь футбол. Одних за уши тянут с судьями, варом и кабинетами. Других топят по 11 туров подряд.
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NewLife
1607423529
Ребята не будут останавливаться на достигнутом, возьмут отбойные молотки, и вперед !
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vladimir-7
1607424788
В европейском футболе все наши клубы достигли дна, а некоторые на дно сразу попали, но вот в российском чемпионате эти клубы находятся вверху чемпионата РПЛ, а это указывает на то, что уровень нашего чемпионата, чрезвычайно низок.
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DOCTOR PENALTY
1607425491
После прочтения всех до единого коммента становится понятно - Зенит у нас "уважают."
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Сильвербой
1607437998
Ауууу, Игонин, очнись ты серишь, от какого дна будет отталкиваться Зенит следующей осенью??? Лафа закончилась... Благодаря выдающимся достижениям, мы в этом году потеряем седьмую строчку в ТК, а это значит что даже если этот говноклуб и станет чемпионом, в чем я не сомневаюсь ввиду явных на то причин, то он будет уже не в первой корзине, а максимум в третьей, а значит играть будет не с Брюггге и Лацио а с Сити и Барсой!!! Вот тут его затолкают еще глубже в жопу!!! Отталкиваться он собрался, идиот!
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житель СПб
1607459577
Лишь бы снизу не постучали!
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Павелий
1607464005
Настоящее дно Зенита - 2-й дивизион! Так что ещё есть куда падать!
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