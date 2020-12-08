Игонин: «Зенит» достиг дна, от которого придется отталкиваться следующей осенью»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал невыход петербуржцев в евровесну.
«Победа над «Уралом» стала лишь частичной сатисфакцией за провал еврокубковой кампании. Второе подряд последнее место в группе Лиги чемпионов ставит точку на очередном этапе развития клуба: «Зенит» достиг дна, от которого придется отталкиваться в лучшем случае следующей осенью.
Причины краха лежат на поверхности: низкий уровень чемпионата, отсутствие полноценного подготовительного периода, слабая селекция, травмы и, безусловно, череда тренерских ошибок, вследствие которых команда потеряла очки в домашних матчах с «Брюгге» и «Лацио».
В заключительном выездном поединке Лиги чемпионов «Зенит» выглядел уставшим и несконцентрированным – иначе чем объяснить череду индивидуальных ошибок и отсутствие движения?
Конечно, в Брюгге сказались кадровые потери, но некоторые опытные футболисты действовали гораздо ниже своих возможностей», – сказал Игонин в интервью «Петербургскому дневнику».
- «Зенит» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов один раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения.
- Сегодня петербуржцы сыграют с дортмундской «Боруссией». Начало матча – в 20:55 по Москве.