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    Игонин: «Зенит» достиг дна, от которого придется отталкиваться следующей осенью»

    Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал невыход петербуржцев в евровесну.

    «Победа над «Уралом» стала лишь частичной сатисфакцией за провал еврокубковой кампании. Второе подряд последнее место в группе Лиги чемпионов ставит точку на очередном этапе развития клуба: «Зенит» достиг дна, от которого придется отталкиваться в лучшем случае следующей осенью.

    Причины краха лежат на поверхности: низкий уровень чемпионата, отсутствие полноценного подготовительного периода, слабая селекция, травмы и, безусловно, череда тренерских ошибок, вследствие которых команда потеряла очки в домашних матчах с «Брюгге» и «Лацио».

    В заключительном выездном поединке Лиги чемпионов «Зенит» выглядел уставшим и несконцентрированным – иначе чем объяснить череду индивидуальных ошибок и отсутствие движения?

    Конечно, в Брюгге сказались кадровые потери, но некоторые опытные футболисты действовали гораздо ниже своих возможностей», – сказал Игонин в интервью «Петербургскому дневнику».

    • «Зенит» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов один раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения.
    • Сегодня петербуржцы сыграют с дортмундской «Боруссией». Начало матча – в 20:55 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Петербургский дневник»

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9986

      JTherry 2 секунды назад

      к "причинам краха" стоило добавить - зенит, это команда пенсионеров, самая старая в РПЛ...

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      Рейтинг: -384

      alarm_иг 4 минуты назад

      До 2006 года синит был вечным днищем. Гыгыгыгы.

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      Рейтинг: +4188

      Давид59 4 минуты назад

      Отталкиваться от дна означает что-то менять. Вот тут то и загвоздка.

      0
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      Рейтинг: +159

      КаДеС 1 час назад

      Дно бывает разным. Твёрдым или не очень. Иногда можно в попытке оттолкнуться просто увязнуть в нём

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