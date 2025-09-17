Игонин сообщил, когда Семак покинет «Зенит»

Бывший зенитовец Алексей Игонин не верит, что главного тренера команды Сергея Семака уволят после поражения от «Краснодара».

Матч 9-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» состоится 21 сентября.

Семак в клубе с 2018 года.

При нем «Зенит» выиграл РПЛ 6 раз подряд.

– Сразу же этого точно не произойдет, вне зависимости от результата матча. Даже если будет и дальше ничего не получаться, все равно не будет увольнения Семака. Только когда он для себя решит, что отдал команде все, что мог, тогда сам и покинет «Зенит».

– Получается, что Семак – хозяин своей судьбы в «Зените»?

– Думаю, да. Он, в любом случае, и как человек, и как футболист был очень авторитетным, но человечным. Также и здесь, можно найти сотни примеров, когда тренеры гнули руки перед руководством, чтобы остаться в клубе или уйти. А Семак, я думаю, раньше всех нас поймет, что его время в «Зените» закончилось, и пора что-то менять. Делать это не для себя, а, прежде всего, во благо команды.