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    Игонин считает, что Данни может получить руководящую должность в «Зените» после матча легенд со «Спартаком»

    Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин считает, что петербуржцы могут предложить Мигелю Данни занять руководящую должность в клубе.

    «Данни говорил, что хочет поработать в «Зените», переговоры начнут после его приезда? Всe возможно. Ведь это будет не просто игра. Будет много интересных вещей — новые знакомства, ностальгия, продолжение работы.

    Ведь я знаю, что у РФС есть много интересных идей, связанных с ветеранским футболом, которые, уверен, реализуют в ближайшие время. После игры это может выйти на новый уровень», — сказал Игонин.

    • Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год.
    • С командой он выиграл 8 трофеев, в том числе 3 чемпионства.
    • В его активе 256 матчей, 68 голов и 73 ассиста.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +292

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      Этот кудесник мяча заслужил должность в Зените.

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      Рейтинг: +24940

      JTherry 2 часа назад

      Данни перезимовать хочет в России и на газпрёмовские бабосы глаз положил...)

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