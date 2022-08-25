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  • Игонин считает, что Данни может получить руководящую должность в «Зените» после матча легенд со «Спартаком»

Игонин считает, что Данни может получить руководящую должность в «Зените» после матча легенд со «Спартаком»

25 августа 2022, 10:21
2

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин считает, что петербуржцы могут предложить Мигелю Данни занять руководящую должность в клубе.

«Данни говорил, что хочет поработать в «Зените», переговоры начнут после его приезда? Всe возможно. Ведь это будет не просто игра. Будет много интересных вещей — новые знакомства, ностальгия, продолжение работы.

Ведь я знаю, что у РФС есть много интересных идей, связанных с ветеранским футболом, которые, уверен, реализуют в ближайшие время. После игры это может выйти на новый уровень», — сказал Игонин.

  • Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год.
  • С командой он выиграл 8 трофеев, в том числе 3 чемпионства.
  • В его активе 256 матчей, 68 голов и 73 ассиста.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Игонин Алексей Данни
Комментарии (2)
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JTherry
1661412364
Данни перезимовать хочет в России и на газпрёмовские бабосы глаз положил...)
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