Игонин считает, что Данни может получить руководящую должность в «Зените» после матча легенд со «Спартаком»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин считает, что петербуржцы могут предложить Мигелю Данни занять руководящую должность в клубе.
«Данни говорил, что хочет поработать в «Зените», переговоры начнут после его приезда? Всe возможно. Ведь это будет не просто игра. Будет много интересных вещей — новые знакомства, ностальгия, продолжение работы.
Ведь я знаю, что у РФС есть много интересных идей, связанных с ветеранским футболом, которые, уверен, реализуют в ближайшие время. После игры это может выйти на новый уровень», — сказал Игонин.
- Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год.
- С командой он выиграл 8 трофеев, в том числе 3 чемпионства.
- В его активе 256 матчей, 68 голов и 73 ассиста.
Источник: Legalbet