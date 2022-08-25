Игонин считает, что Данни может получить руководящую должность в «Зените» после матча легенд со «Спартаком»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин считает, что петербуржцы могут предложить Мигелю Данни занять руководящую должность в клубе.

«Данни говорил, что хочет поработать в «Зените», переговоры начнут после его приезда? Всe возможно. Ведь это будет не просто игра. Будет много интересных вещей — новые знакомства, ностальгия, продолжение работы.

Ведь я знаю, что у РФС есть много интересных идей, связанных с ветеранским футболом, которые, уверен, реализуют в ближайшие время. После игры это может выйти на новый уровень», — сказал Игонин.