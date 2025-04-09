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  • Игонин прокомментировал слухи об отставке Семака из «Зенита»

Игонин прокомментировал слухи об отставке Семака из «Зенита»

Сегодня, 19:27
5

Бывший зенитовец Алексей Игонин прокомментировал информацию, что Сергей Семак может покинуть клуб.

– Нужна ли «Зениту» отставка Семака?

– В жизни может смениться всe что угодно, независимо от наших желаний. «Зениту» нужна была встряска, но этот момент был упущен. Мне кажется, месяц назад нужно было конкретно обсуждать этот вопрос. Не знаю, были разговоры или нет.

Мы знаем и видели, как умеют играть футболисты «Зенита» и на что они способны. По мастерству вопросов нет, но не хватает самоотдачи. Мы видим, что по сравнению с прошлыми сезонами остальные команды подтянулись.

  • Сообщалось, что Семака летом может сменить Валерий Карпин.
  • «Зенит» отстает от 1-го места на 5 очков.
  • При Семаке петербуржцы выиграли 6 чемпионств подряд.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Игонин Алексей Семак Сергей
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Комментарии (5)
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R_a_i_n
1744217025
Берите Абаскаля, будет лучше по любому!
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vikostaew
1744217460
Мужики, не ведитесь, как я, на всякие однодневные паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз сервис». 12 лет сервису! МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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В "Спартаке" играют прост
1744217671
Семачкан днище днищенское
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Snek
1744218665
Ну если Карпин будет тренером, тогда многое становится на свои места.
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