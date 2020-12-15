Игонин: «Морозов жестко высказал Аршавину, а в ответ получил: «Буду играть, как считаю нужным»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин рассказал лучшем футболисте, с которым приходилось играть.

– Молодой Аршавин мог подкрикнуть?

– Конечно, мог. В одном из его дебютов, когда Аршавин вышел на замену, был сложный матч. Его основная задача – просто помочь удержать этот счeт, внести динамики. Он же молодой и свежий вышел. За счeт самоотдачи и объема он мог сделать нам результат.

Аршавин вышел и играл в свой футбол, допустил пару ошибок. Из-за этого Морозов ему жестко высказал. А в ответ тренер получил: «Я буду играть в тот футбол, который считаю нужным».

– Аршавин – лучший футболист, с кем вы играли?

– Я могу ещe назвать Радимова. С ним я не только в «Зените» играл. Это тот футболист, против которого я играл в детских командах. Это уже тогда было имя.

Мы выходили со своей командой, и был основной вопрос: «Будет играть Радимов или нет?» У нас даже были игроки, которые не приходили на матч, понимая, что будет Владислав.

Игонин – о переходе в «Спартак»: «Было предложение. Это была бы хайповая история»