Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игонин: «Морозов жестко высказал Аршавину, а в ответ получил: «Буду играть, как считаю нужным»

Игонин: «Морозов жестко высказал Аршавину, а в ответ получил: «Буду играть, как считаю нужным»

15 декабря 2020, 21:25
4

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин рассказал лучшем футболисте, с которым приходилось играть.

– Молодой Аршавин мог подкрикнуть?

– Конечно, мог. В одном из его дебютов, когда Аршавин вышел на замену, был сложный матч. Его основная задача – просто помочь удержать этот счeт, внести динамики. Он же молодой и свежий вышел. За счeт самоотдачи и объема он мог сделать нам результат.

Аршавин вышел и играл в свой футбол, допустил пару ошибок. Из-за этого Морозов ему жестко высказал. А в ответ тренер получил: «Я буду играть в тот футбол, который считаю нужным».

– Аршавин – лучший футболист, с кем вы играли?

– Я могу ещe назвать Радимова. С ним я не только в «Зените» играл. Это тот футболист, против которого я играл в детских командах. Это уже тогда было имя.

Мы выходили со своей командой, и был основной вопрос: «Будет играть Радимов или нет?» У нас даже были игроки, которые не приходили на матч, понимая, что будет Владислав.

Игонин – о переходе в «Спартак»: «Было предложение. Это была бы хайповая история»

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Игонин Алексей Радимов Владислав
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1608058122
А без хамства в культурной столице прямо никак? (
Ответить
Fusballer
1608090235
Аршавин хотя бы играл хорошо значительную часть карьеры. А сейчас ощущение складывается, что игроки тренеров просто посылают.
Ответить
paracetamol
1608103938
Потому Шава и стал супергероем. Сейчас таких почти нет, все слушают тренеров и подсчитывают денюжки.
Ответить
Главные новости
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
21:20
1
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
5
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
34
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
18
Все новости
Все новости
Кисляк прокомментировал свою травму
22:03
2
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
21:49
1
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
20:57
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
20:31
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
17
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
11
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
6
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+