Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    Игонин: «Морозов жестко высказал Аршавину, а в ответ получил: «Буду играть, как считаю нужным»

    Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин рассказал лучшем футболисте, с которым приходилось играть.

    – Молодой Аршавин мог подкрикнуть?

    – Конечно, мог. В одном из его дебютов, когда Аршавин вышел на замену, был сложный матч. Его основная задача – просто помочь удержать этот счeт, внести динамики. Он же молодой и свежий вышел. За счeт самоотдачи и объема он мог сделать нам результат.

    Аршавин вышел и играл в свой футбол, допустил пару ошибок. Из-за этого Морозов ему жестко высказал. А в ответ тренер получил: «Я буду играть в тот футбол, который считаю нужным».

    – Аршавин – лучший футболист, с кем вы играли?

    – Я могу ещe назвать Радимова. С ним я не только в «Зените» играл. Это тот футболист, против которого я играл в детских командах. Это уже тогда было имя.

    Мы выходили со своей командой, и был основной вопрос: «Будет играть Радимов или нет?» У нас даже были игроки, которые не приходили на матч, понимая, что будет Владислав.

    Игонин – о переходе в «Спартак»: «Было предложение. Это была бы хайповая история»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2020 21:25
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9616

      paracetamol 5 часов назад

      Потому Шава и стал супергероем. Сейчас таких почти нет, все слушают тренеров и подсчитывают денюжки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1520

      Fusballer 9 часов назад

      Аршавин хотя бы играл хорошо значительную часть карьеры. А сейчас ощущение складывается, что игроки тренеров просто посылают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18664

      bset 17 часов назад

      2000 год, Аршавин дебютирует за Зенит
      Морозов: "Ты почему не слушаешь мою установку?"
      Аршавин: "Я буду играть в тот футбол, который считаю нужным"

      Зенит разорвал контракт с Аршавиным, Аршавин закончил карьеру

      Directed by Robert B Weide...

      Вот уж альтернативная история)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19430

      DOCTOR PENALTY 18 часов назад

      А без хамства в культурной столице прямо никак? (

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6461

      knikos > DOCTOR PENALTY 17 часов назад

      Прямой ответ на прямой вопрос ты называешь хамством ? Ну-ну ...

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81460
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru