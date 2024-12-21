Игонин объяснил поражение «Краснодара» в борьбе за титул в прошлом сезоне

Президент Федерации футбола Санкт-Петербурга, экс-футболист «Зенита» и «Сатурна» Алексей Игонин считает, что на результат «Краснодара» в прошлом сезоне негативно повлияла смена главного тренера.

– «Краснодар» решением уволить Илича отобрал у себя чемпионство?

– Я думаю, что да. Уже все говорят, что всe строится вокруг мнения одного конкретного человека, который может эмоционально решить, будет тренер работать или нет. В чем у Ивича было преимущество – он был более независим от мнения руководителя. Давление на футболистов при Ивиче было выше.

Сейчас есть Мусаев – свой, понятный, половина игроков – его воспитанники. Какое тут давление? Никто не ставил ни на тренера, ни на команду. Это давление ушло, на этом они и пошли вперед. А вот сейчас они на первом месте, и вот теперь начинается давление, и вопрос – как они с ним справятся. «Краснодар» Илича более матерый, больше готов играть на результат и добиваться его. Нынешний «Краснодар» – не факт.