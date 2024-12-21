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    • Игонин объяснил поражение «Краснодара» в борьбе за титул в прошлом сезоне

    Игонин объяснил поражение «Краснодара» в борьбе за титул в прошлом сезоне

    Президент Федерации футбола Санкт-Петербурга, экс-футболист «Зенита» и «Сатурна» Алексей Игонин считает, что на результат «Краснодара» в прошлом сезоне негативно повлияла смена главного тренера.

    «Краснодар» решением уволить Илича отобрал у себя чемпионство?

    – Я думаю, что да. Уже все говорят, что всe строится вокруг мнения одного конкретного человека, который может эмоционально решить, будет тренер работать или нет. В чем у Ивича было преимущество – он был более независим от мнения руководителя. Давление на футболистов при Ивиче было выше.

    Сейчас есть Мусаев – свой, понятный, половина игроков – его воспитанники. Какое тут давление? Никто не ставил ни на тренера, ни на команду. Это давление ушло, на этом они и пошли вперед. А вот сейчас они на первом месте, и вот теперь начинается давление, и вопрос – как они с ним справятся. «Краснодар» Илича более матерый, больше готов играть на результат и добиваться его. Нынешний «Краснодар» – не факт.

    • «Краснодар» лидировал в РПЛ перед зимним перерывом в прошлом сезоне.
    • В марте Владимира Ивича сменил на посту главного тренера Мурад Мусаев.
    • «Краснодар» занял итоговое 2-е место, показав лучший результат в своей истории.
    • «Быки» лидируют в нынешнем чемпионате России после 18 туров с 39 очками, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.

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    Источник: «Матч ТВ»

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