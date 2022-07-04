Игонин: «Я законопослушный гражданин, буду оформлять Fan ID. Куда деваться?»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о введении системы Fan ID в РПЛ.

«Планирую оформлять Fan ID — куда деваться. Я законопослушный гражданин. Какие ещe могут быть варианты? Пока ещe не пытался оформить. Отказы на заявки в выдаче? Понятно, что есть техническая часть, а есть эмоциональная. Все эти части можно разбирать отдельно.

Закон надо исполнять или менять. Механизмы всем известны. Механизм того, как его менять, тоже понятен. Есть представители регионов, жителей, которые уполномочены решать такие вопросы. В правовом же обществе живeм», — сказал Игонин.

Fan ID на отдельных стадионах заработает уже с июля.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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