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Маноло Рейна
Статистика
Маноло Рейна - статистика
Завершил карьеру
1 апреля 1985 (41)
#1 | Вратарь
186 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Примера 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
21
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
0 : 2
22.05.2022
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Мальорка
2 : 1
15.05.2022
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Севилья
0 : 0
11.05.2022
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Мальорка
2 : 6
07.05.2022
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Барселона
2 : 1
01.05.2022
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Мальорка
2 : 1
19.04.2022
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Эльче
3 : 0
16.04.2022
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Мальорка
1 : 0
09.04.2022
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
1 : 0
02.04.2022
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
4 : 3
06.03.2022
Мальорка
Был в запасе
90'
Испания. Примера, 21 тур
Мальорка
0 : 2
02.03.2022
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
0 : 1
26.02.2022
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
2 : 1
20.02.2022
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
3 : 2
14.02.2022
Атлетик
Был в запасе
75'
Испания. Примера, 23 тур
Мальорка
2 : 1
05.02.2022
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
3 : 0
22.01.2022
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Леванте
2 : 0
08.01.2022
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Мальорка
0 : 1
02.01.2022
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Гранада
4 : 1
19.12.2021
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Мальорка
0 : 0
10.12.2021
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
1 : 2
04.12.2021
Мальорка
1' - 90'
89'
Испания. Примера, 15 тур
Мальорка
0 : 0
27.11.2021
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
3 : 1
22.11.2021
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Мальорка
2 : 2
07.11.2021
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Кадис
1 : 1
31.10.2021
Мальорка
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 11 тур
Мальорка
1 : 1
27.10.2021
Севилья
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
2 : 2
23.10.2021
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
16.10.2021
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Мальорка
1 : 0
02.10.2021
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
2 : 3
26.09.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Реал
6 : 1
22.09.2021
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Мальорка
0 : 0
19.09.2021
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
2 : 0
11.09.2021
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Мальорка
1 : 0
27.08.2021
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Алавес
0 : 1
21.08.2021
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
1 : 1
14.08.2021
Бетис
1' - 90'
59'
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