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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Мальорка
Эльче - Мальорка: обзор матча 16 апреля 2022
Эльче
16.04.2022, суббота, 15:00
Испания. Примера, 32 тур
3 : 0
Завершен
Мальорка
42'
Й. Мохика
58'
П. Бигас
81'
Л. Кан Ин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Мальорка
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
П. Бигас
87'
Желтая карточка
О. Маскарель
86'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Л. Кан Ин
81'
Замена
П. Пьятти
️️️️
К. Перес
71'
Замена
Т. Моренте
️️️️
Хосан
71'
Замена
П. Милья
️️️️
Фидель
68'
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
Р. Гути
68'
64'
Желтая карточка
А. Санчес
Желтая карточка
П. Бигас
60'
ГОЛ! 2:0!
П. Бигас
Пас отдал
Фидель
58'
56'
Замена
С. Севилья
️️️️
И. Баба
56'
Замена
Анхель
️️️️
А. Ндиайе
53'
Желтая карточка
И. Баба
46'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
П. Маффео
46'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Д. Родригес
45'
+2
Желтая карточка
Б. Оливан
ГОЛ! 1:0!
Й. Мохика
Пас отдал
Фидель
42'
36'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Х. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
71
Кике Перес
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Мальорка
15
Серхио Рико
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Дани Родригес
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Бадия
22
Мохика
3
Роко
6
Бигас
5
Верду
8
Маскарель
71
Перес
10
Гути
10
Фидель
17
Хосан
9
Понсе
3-2-2-2-1
15
Серхио Рико
5
Оливан
24
Вальент
21
Раильо
24
Маффео
24
Коста
6
Санчес
14
Баба
14
Родригес
21
Ндиайе
19
Мурики
6
Бигас
16
Гонсалес
16
Гонсалес
6
Бигас
10
Гути
6
Гумбау
6
Гумбау
10
Гути
10
Фидель
11
Милья
11
Милья
10
Фидель
17
Хосан
20
Моренте
20
Моренте
17
Хосан
71
Перес
10
Пьятти
10
Пьятти
71
Перес
24
Коста
20
Гонсалес
20
Гонсалес
24
Коста
14
Баба
8
Севилья
8
Севилья
14
Баба
24
Маффео
7
Кан Ин
7
Кан Ин
24
Маффео
14
Родригес
14
Кубо
14
Кубо
14
Родригес
21
Ндиайе
9
Анхель
9
Анхель
21
Ндиайе
Остались в запасе
Эльче
Мальорка
1
Кико Касилья
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
23
Иван Марконе
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Франсиско Родригес
1
Маноло Рейна
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
23
Иван Марконе
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Эльче - Мальорка
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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