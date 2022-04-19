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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Алавес
Мальорка - Алавес: обзор матча 19 апреля 2022
Мальорка
19.04.2022, вторник, 20:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 1
Завершен
Алавес
11'
Абдон
45+4'
В. Мурики
73'
А. Раильо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Алавес
90'
+7
Желтая карточка
В. Лагвардия
90'
+6
Желтая карточка
Д. Гуидетти
90'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Р. Дуарте
90'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Х. Наварро
Желтая карточка
В. Мурики
83'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
Т. Кубо
82'
Замена
А. Санчес
️️️️
С. Севилья
82'
73'
Желтая карточка
М. Лум
73'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Раильо
73'
Замена
Т. Пина
️️️️
М. Лум
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Абдон
68'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Б. Оливан
68'
60'
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
Г. Эскаланте
60'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Э. Мендес
57'
Желтая карточка
Э. Мендес
Замена
Р. Батталья
️️️️
И. Баба
54'
ГОЛ! 2:0!
В. Мурики
Пас отдал
Д. Родригес
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
Г. Эскаланте
35'
Желтая карточка
М. Гарсия
Желтая карточка
И. Баба
24'
ГОЛ! 1:0!
Абдон
Пас отдал
П. Маффео
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
15
Серхио Рико
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
14
Дани Родригес
ЛВ
14
Иддрису Баба
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Абдон
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
7
Эдгар Мендес
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Анхель
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
17
Томас Пина
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
23
Джейсон
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
4-2-2-2
15
Серхио Рико
5
Оливан
21
Раильо
24
Вальент
24
Маффео
14
Баба
8
Севилья
14
Родригес
14
Кубо
19
Мурики
9
Абдон
4-1-1-3-1
1
Пачеко
23
Наварро
5
Лагвардия
24
Лежен
5
Дуарте
21
Лум
8
Эскаланте
7
Мендес
5
Гарсия
11
Риоха
13
Хоселу
9
Абдон
20
Гонсалес
20
Гонсалес
9
Абдон
8
Севилья
6
Санчес
6
Санчес
8
Севилья
14
Баба
6
Батталья
6
Батталья
14
Баба
5
Оливан
7
Кан Ин
7
Кан Ин
5
Оливан
14
Кубо
14
Ниньо
14
Ниньо
14
Кубо
5
Дуарте
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
5
Дуарте
21
Лум
17
Пина
17
Пина
21
Лум
7
Мендес
28
Пельистри
28
Пельистри
7
Мендес
23
Наварро
11
Гуидетти
11
Гуидетти
23
Наварро
8
Эскаланте
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
8
Эскаланте
Остались в запасе
Мальорка
Алавес
1
Маноло Рейна
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
9
Анхель
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
20
Тони Мойя
ЦП
23
Джейсон
ПВ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
9
Анхель
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
20
Тони Мойя
ЦП
23
Джейсон
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Мальорка - Алавес
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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