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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Мальорка
Атлетик - Мальорка: обзор матча 11 сентября 2021
Атлетик
11.09.2021, суббота, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
2 : 0
Завершен
Мальорка
68'
Д. Вивиан
74'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Мальорка
87'
Желтая карточка
А. Седлар
Замена
Н. Серрано
️️️️
И. Уильямс
83'
77'
Замена
Абдон
️️️️
Т. Кубо
77'
Замена
Ж. Састре
️️️️
М. Вальент
ГОЛ! 2:0!
И. Уильямс
Пас отдал
И. Муньяин
74'
Замена
М. Весга
️️️️
Д. Гарсия
73'
73'
Замена
Р. Батталья
️️️️
И. Баба
72'
Замена
М. Хопп
️️️️
И. Руис де Галаррета
72'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Х. Мбула
ГОЛ! 1:0!
Д. Вивиан
Пас отдал
И. Муньяин
68'
65'
Желтая карточка
И. Баба
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Р. Гарсия
63'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
А. Беренгер
63'
Замена
О. Саррага
️️️️
У. Венцедор
63'
Желтая карточка
Д. Гарсия
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
11
Хорди Мбула
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
18
Баленсиага
3
Вивиан
26
Мартинес
15
Леке
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
10
Муньяин
7
Беренгер
9
Уильямс
14
Гарсия
4-2-3-1
1
Рейна
24
Маффео
24
Вальент
15
Седлар
5
Оливан
16
Руис де Галаррета
14
Баба
11
Мбула
14
Родригес
14
Кубо
14
Ниньо
14
Дани Гарсия
6
Весга
6
Весга
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
6
Саррага
6
Саррага
12
Венцедор
9
Уильямс
22
Серрано
22
Серрано
9
Уильямс
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Беренгер
14
Гарсия
12
Вильялибре
12
Вильялибре
14
Гарсия
24
Вальент
25
Састре
25
Састре
24
Вальент
14
Баба
6
Батталья
6
Батталья
14
Баба
11
Мбула
7
Кан Ин
7
Кан Ин
11
Мбула
16
Руис де Галаррета
9
Хопп
9
Хопп
16
Руис де Галаррета
14
Кубо
9
Абдон
9
Абдон
14
Кубо
Остались в запасе
Атлетик
Мальорка
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Атлетик - Мальорка
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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