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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Валенсия
Мальорка - Валенсия: обзор матча 26 февраля 2022
Мальорка
26.02.2022, суббота, 16:00
Испания. Примера, 26 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
4'
Г. Паулиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Валенсия
Желтая карточка
А. Раильо
90'
+2
90'
+2
Вторая желтая
И. Мориба
90'
+1
Замена
М. Андре
️️️️
Б. Хиль
90'
+1
Замена
Э. Джемерт
️️️️
К. Солер
88'
Желтая карточка
И. Мориба
Желтая карточка
Х. Коста
84'
78'
Замена
Э. Кошта
️️️️
Ю. Муса
Замена
Абдон
️️️️
С. Севилья
77'
77'
Замена
У. Гильямон
️️️️
У. Рачич
Желтая карточка
М. Вальент
71'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Д. Родригес
71'
Замена
А. Седлар
️️️️
А. Санчес
71'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Анхель
62'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
П. Маффео
62'
57'
Замена
И. Мориба
️️️️
У. Дуро
42'
Желтая карточка
Г. Мамардашвили
26'
Желтая карточка
М. Дьякаби
23'
Желтая карточка
О. Альдрете
19'
Желтая карточка
Б. Хиль
Желтая карточка
Т. Кубо
16'
4'
ГОЛ! 0:1!
Г. Паулиста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
15
Серхио Рико
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
4-2-2-2
15
Серхио Рико
24
Коста
21
Раильо
24
Вальент
24
Маффео
8
Севилья
6
Санчес
14
Родригес
14
Кубо
19
Мурики
9
Анхель
4-1-1-2-2
25
Мамардашвили
20
Фулкье
3
Паулиста
4
Дьякаби
15
Альдрете
10
Рачич
18
Солер
80
Муса
17
Хиль
9
Дуро
9
Гомес
24
Маффео
20
Гонсалес
20
Гонсалес
24
Маффео
6
Санчес
15
Седлар
15
Седлар
6
Санчес
14
Родригес
7
Кан Ин
7
Кан Ин
14
Родригес
9
Анхель
21
Ндиайе
21
Ндиайе
9
Анхель
8
Севилья
9
Абдон
9
Абдон
8
Севилья
10
Рачич
22
Гильямон
22
Гильямон
10
Рачич
18
Солер
5
Джемерт
5
Джемерт
18
Солер
9
Дуро
6
Мориба
6
Мориба
9
Дуро
80
Муса
11
Кошта
11
Кошта
80
Муса
17
Хиль
10
Андре
10
Андре
17
Хиль
Остались в запасе
Мальорка
Валенсия
1
Маноло Рейна
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Мальорка - Валенсия
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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