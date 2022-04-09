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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Атлетико
Мальорка - Атлетико: обзор матча 09 апреля 2022
Мальорка
09.04.2022, суббота, 17:15
Испания. Примера, 31 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
15
Серхио Рико
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Дани Родригес
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
18
Тома Лемар
АП
79
Жоау Феликс
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
3-2-2-2-1
15
Серхио Рико
24
Коста
21
Раильо
24
Вальент
5
Оливан
24
Маффео
14
Баба
6
Санчес
14
Родригес
7
Кан Ин
19
Мурики
3-4-1-2
13
Облак
18
Фелипе
15
Савич
17
Рейнилду
6
Коке
19
Кондогбиа
7
Де Пауль
14
Льоренте
10
Карраско
7
Гризманн
9
Суарес
Остались в запасе
Мальорка
Атлетико
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
18
Тома Лемар
АП
79
Жоау Феликс
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
18
Тома Лемар
АП
79
Жоау Феликс
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Мальорка - Атлетико
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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