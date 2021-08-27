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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Эспаньол
Мальорка - Эспаньол: обзор матча 27 августа 2021
Мальорка
27.08.2021, пятница, 21:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
27'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Эспаньол
90'
+5
Красная карточка
С. Гомес
86'
Замена
А. Вадильо
️️️️
О. Хиль
Замена
Абдон
️️️️
Ф. Ниньо
86'
Замена
Р. Батталья
️️️️
Т. Кубо
86'
Желтая карточка
А. Седлар
80'
75'
Замена
Л. Морон
️️️️
Л. Димата
75'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Пуадо
Желтая карточка
Б. Оливан
70'
Замена
И. Руис де Галаррета
️️️️
С. Севилья
68'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Х. Мбула
61'
56'
Желтая карточка
М. Морланес
55'
Замена
М. Морланес
️️️️
Д. Лопес
55'
Замена
Н. Меламед
️️️️
А. Эмбарба
Замена
А. Седлар
️️️️
Ф. Руссо
46'
Желтая карточка
Т. Кубо
37'
31'
Желтая карточка
Л. Кабрера
ГОЛ! 1:0!
Д. Родригес
27'
Желтая карточка
Ф. Ниньо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
9
Абдон
ЦФ
27
Пабло Гальвес
ЦФ
Эспаньол
13
Ойер
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
26
Гори
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
4-2-3-1
1
Рейна
5
Оливан
4
Руссо
24
Вальент
24
Маффео
14
Баба
8
Севилья
11
Мбула
14
Родригес
14
Кубо
14
Ниньо
4-1-1-2-2
13
Лопес
27
Хиль
21
Гомес
6
Кабрера
12
Вила
5
Лопес
10
Дардер
23
Эмбарба
7
Пуадо
9
де Томас
11
Димата
4
Руссо
15
Седлар
15
Седлар
4
Руссо
8
Севилья
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
8
Севилья
14
Кубо
6
Батталья
6
Батталья
14
Кубо
11
Мбула
21
Ндиайе
21
Ндиайе
11
Мбула
14
Ниньо
9
Абдон
9
Абдон
14
Ниньо
7
Пуадо
22
Видаль
22
Видаль
7
Пуадо
5
Лопес
8
Морланес
8
Морланес
5
Лопес
23
Эмбарба
10
Меламед
10
Меламед
23
Эмбарба
27
Хиль
14
Вадильо
14
Вадильо
27
Хиль
11
Димата
80
Морон
80
Морон
11
Димата
Остались в запасе
Мальорка
Эспаньол
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
11
Виктор Мольехо
ПВ
27
Пабло Гальвес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Ойер
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
88
Кейди Баре
ЦП
26
Гори
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
11
Виктор Мольехо
ПВ
27
Пабло Гальвес
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
88
Кейди Баре
ЦП
26
Гори
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Мальорка - Эспаньол
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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