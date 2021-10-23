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Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Мальорка
Валенсия - Мальорка: обзор матча 23 октября 2021
Валенсия
23.10.2021, суббота, 15:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 2
Завершен
Мальорка
90+3'
Г. Гедеш
90+9'
Х. Луис Гайя
32'
Анхель
38'
М. Дьякаби (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Мальорка
ГОЛ! 2:2!
Х. Луис Гайя
90'
+9
Желтая карточка
М. Вальехо
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Г. Гедеш
Пас отдал
Г. Паулиста
90'
+3
90'
Желтая карточка
Р. Батталья
85'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
А. Санчес
77'
Желтая карточка
Б. Оливан
Замена
Джейсон
️️️️
Д. Фулкье
75'
75'
Замена
Р. Батталья
️️️️
И. Руис де Галаррета
75'
Замена
Л. Жуниор
️️️️
Д. Родригес
Замена
М. Вальехо
️️️️
У. Дуро
64'
63'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
Анхель
55'
Желтая карточка
Абдон
55'
Вторая желтая
Л. Кан Ин
Желтая карточка
Д. Васс
52'
Замена
К. Солер
️️️️
У. Рачич
46'
Замена
О. Альдрете
️️️️
М. Дьякаби
46'
Замена
М. Андре
️️️️
М. Гомес
46'
38'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
М. Дьякаби
Желтая карточка
М. Гомес
34'
32'
ГОЛ! 0:1!
Анхель
Пас отдал
Л. Кан Ин
31'
Желтая карточка
Л. Кан Ин
Желтая карточка
М. Дьякаби
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Дани Родригес
АП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
23
Джейсон
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Абдон
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
4-1-1-2-2
24
Силлессен
14
Гайя
3
Паулиста
4
Дьякаби
20
Фулкье
10
Рачич
10
Васс
11
Гедеш
11
Кошта
9
Гомес
9
Дуро
4-3-2-1
1
Рейна
24
Маффео
24
Вальент
4
Руссо
5
Оливан
14
Баба
16
Руис де Галаррета
6
Санчес
7
Кан Ин
14
Родригес
9
Анхель
9
Дуро
21
Вальехо
21
Вальехо
9
Дуро
4
Дьякаби
15
Альдрете
15
Альдрете
4
Дьякаби
10
Рачич
18
Солер
18
Солер
10
Рачич
20
Фулкье
23
Джейсон
23
Джейсон
20
Фулкье
9
Гомес
10
Андре
10
Андре
9
Гомес
16
Руис де Галаррета
6
Батталья
6
Батталья
16
Руис де Галаррета
6
Санчес
21
Ндиайе
21
Ндиайе
6
Санчес
14
Родригес
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
14
Родригес
9
Анхель
14
Ниньо
14
Ниньо
9
Анхель
Остались в запасе
Валенсия
Мальорка
22
Уго Гильямон
ОП
25
Георгий Мамардашвили
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
22
Уго Гильямон
ОП
25
Георгий Мамардашвили
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Валенсия - Мальорка
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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