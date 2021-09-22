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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Мальорка
Реал - Мальорка: обзор матча 22 сентября 2021
Реал
22.09.2021, среда, 23:00
Испания. Примера, 6 тур
6 : 1
Завершен
Мальорка
3'
К. Бензема
24'
М. Асенсио
29'
М. Асенсио
55'
М. Асенсио
78'
К. Бензема
84'
Иско
25'
Л. Кан Ин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Мальорка
ГОЛ! 6:1!
Иско
Пас отдал
Винисиус
84'
Замена
С. Сантос
️️️️
Начо
80'
Замена
Л. Йович
️️️️
К. Бензема
80'
ГОЛ! 5:1!
К. Бензема
Пас отдал
Д. Алаба
78'
76'
Замена
Х. Мбула
️️️️
Л. Жуниор
Замена
Л. Васкес
️️️️
Родриго
72'
Замена
Иско
️️️️
М. Асенсио
72'
Желтая карточка
Начо
67'
Замена
А. Бланко
️️️️
Э. Камавинга
60'
59'
Замена
А. Санчес
️️️️
А. Фебас
59'
Замена
Абдон
️️️️
М. Хопп
59'
Замена
Х. Коста
️️️️
Х. Гайя
57'
Желтая карточка
И. Баба
ГОЛ! 4:1!
М. Асенсио
Пас отдал
К. Бензема
55'
Желтая карточка
Родриго
47'
46'
Замена
И. Баба
️️️️
Т. Кубо
ГОЛ! 3:1!
М. Асенсио
Пас отдал
К. Бензема
29'
25'
ГОЛ! 2:1!
Л. Кан Ин
Пас отдал
М. Хопп
ГОЛ! 2:0!
М. Асенсио
24'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
40
Серхио Сантос
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Иддрису Баба
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4-2-3-1
1
Куртуа
3
Гутьеррес
3
Милитао
5
Алаба
6
Начо
8
Вальверде
6
Камавинга
7
Винисиус
10
Асенсио
11
Родриго
9
Бензема
4-2-3-1
1
Рейна
25
Састре
24
Вальент
24
Гайя
5
Оливан
14
Фебас
6
Батталья
14
Кубо
7
Кан Ин
7
Лаго Жуниор
9
Хопп
6
Начо
40
Сантос
40
Сантос
6
Начо
6
Камавинга
8
Бланко
8
Бланко
6
Камавинга
10
Асенсио
22
Иско
22
Иско
10
Асенсио
11
Родриго
17
Васкес
17
Васкес
11
Родриго
9
Бензема
9
Йович
9
Йович
9
Бензема
24
Гайя
24
Коста
24
Коста
24
Гайя
14
Кубо
14
Баба
14
Баба
14
Кубо
14
Фебас
6
Санчес
6
Санчес
14
Фебас
7
Лаго Жуниор
11
Мбула
11
Мбула
7
Лаго Жуниор
9
Хопп
9
Абдон
9
Абдон
9
Хопп
Остались в запасе
Реал
Мальорка
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Доминик Грейф
ВР
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Реал - Мальорка
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
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