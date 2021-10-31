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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Мальорка
Кадис - Мальорка: обзор матча 31 октября 2021
Кадис
31.10.2021, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Мальорка
90+3'
А. Негредо (П)
29'
И. Баба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Мальорка
90'
+3
Желтая карточка
М. Рейна
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Негредо
90'
+3
Желтая карточка
Т. Аларкон
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Л. Кан Ин
90'
+1
Замена
Р. Батталья
️️️️
Л. Кан Ин
87'
Вторая желтая
А. Седлар
83'
Замена
Ж. Састре
️️️️
П. Маффео
Замена
М. Осмайич
️️️️
И. Карселен
80'
Желтая карточка
Кала
77'
74'
Желтая карточка
И. Баба
Замена
С. Арсамендия
️️️️
И. Чапела
70'
63'
Замена
И. Руис де Галаррета
️️️️
С. Севилья
63'
Замена
А. Санчес
️️️️
А. Ндиайе
Замена
Т. Аларкон
️️️️
Й. Йонссон
62'
Замена
А. Негредо
️️️️
Р. Собрино
61'
51'
Желтая карточка
А. Седлар
Замена
В. Чуст
️️️️
Фали
46'
46'
Замена
А. Седлар
️️️️
М. Вальент
31'
Желтая карточка
Д. Родригес
29'
ГОЛ! 0:1!
И. Баба
Желтая карточка
Фали
20'
18'
Желтая карточка
А. Ндиайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Алекс
АП
24
Иван Чапела
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
6
Томас Аларкон
ОП
28
Альваро Бастида
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
14
Иван Альехо
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Абдон
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
4-1-2-3
23
Ледесма
18
Эспино
16
Кала
3
Фали
20
Карселен
16
Йонссон
80
Переа
8
Алекс
19
Собрино
11
Лосано
24
Чапела
4-2-3-1
1
Рейна
24
Маффео
24
Вальент
4
Руссо
5
Оливан
8
Севилья
14
Баба
14
Родригес
7
Кан Ин
21
Ндиайе
9
Анхель
24
Чапела
15
Арсамендия
15
Арсамендия
24
Чапела
3
Фали
23
Чуст
23
Чуст
3
Фали
16
Йонссон
6
Аларкон
6
Аларкон
16
Йонссон
20
Карселен
18
Осмайич
18
Осмайич
20
Карселен
19
Собрино
21
Негредо
21
Негредо
19
Собрино
24
Вальент
15
Седлар
15
Седлар
24
Вальент
24
Маффео
25
Састре
25
Састре
24
Маффео
8
Севилья
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
8
Севилья
21
Ндиайе
6
Санчес
6
Санчес
21
Ндиайе
7
Кан Ин
6
Батталья
6
Батталья
7
Кан Ин
Остались в запасе
Кадис
Мальорка
1
Давид Жиль
ВР
18
Маркос Мауро
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
14
Иван Альехо
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
1
Доминик Грейф
ВР
14
Алейш Фебас
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Абдон
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
18
Маркос Мауро
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
14
Иван Альехо
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
14
Алейш Фебас
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Абдон
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Кадис - Мальорка
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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