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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Барселона
Мальорка - Барселона: обзор матча 02 января 2022
Мальорка
02.01.2022, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
44'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Барселона
Желтая карточка
М. Вальент
90'
+6
Желтая карточка
Д. Родригес
90'
+4
Желтая карточка
П. Маффео
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
К. Лангле
Желтая карточка
Абдон
89'
Замена
Абдон
️️️️
Р. Батталья
84'
Желтая карточка
Х. Коста
83'
76'
Замена
К. Лангле
️️️️
О. Мингеса
Замена
Х. Льябрес
️️️️
Л. Кан Ин
71'
Замена
Х. Мбула
️️️️
А. Санчес
70'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
Анхель
61'
Замена
И. Руис де Галаррета
️️️️
И. Баба
61'
44'
ГОЛ! 0:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
О. Мингеса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Дани Родригес
АП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
30
Оскар Мингеса
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ПЗ
11
Илиас Акомах
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Мальорка
30
Ферран Кетглас
ВР
13
Лео Роман
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Абдон
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
22
Гильем Хайме
ПЗ
6
Альваро Санц
ЦП
4-3-2-1
1
Рейна
24
Коста
4
Руссо
24
Вальент
24
Маффео
14
Баба
6
Батталья
6
Санчес
14
Родригес
7
Кан Ин
9
Анхель
4-3-2-1
1
тер Стеген
33
Араухо
24
Гарсия
3
Пике
30
Мингеса
6
Гонсалес
10
Пуч
21
де Йонг
9
Хутгла
11
Акомах
26
де Йонг
14
Баба
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
14
Баба
7
Кан Ин
19
Льябрес
19
Льябрес
7
Кан Ин
6
Санчес
11
Мбула
11
Мбула
6
Санчес
6
Батталья
9
Абдон
9
Абдон
6
Батталья
9
Анхель
14
Ниньо
14
Ниньо
9
Анхель
30
Мингеса
2
Лангле
2
Лангле
30
Мингеса
Остались в запасе
Мальорка
Барселона
30
Ферран Кетглас
ВР
13
Лео Роман
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Гильем Хайме
ПЗ
6
Альваро Санц
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
30
Ферран Кетглас
ВР
13
Лео Роман
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Гильем Хайме
ПЗ
6
Альваро Санц
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Мальорка - Барселона
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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