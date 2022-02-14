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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Атлетик
Мальорка - Атлетик: обзор матча 14 февраля 2022
Мальорка
14.02.2022, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
3 : 2
Завершен
Атлетик
22'
С. Севилья (П)
30'
Анхель
88'
У. Симон (АГ)
59'
Р. Гарсия
61'
А. Беренгер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Атлетик
90'
+2
Желтая карточка
А. Беренгер
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Т. Кубо
90'
Замена
Р. Батталья
️️️️
И. Руис де Галаррета
90'
Замена
Х. Коста
️️️️
Б. Оливан
90'
Желтая карточка
В. Мурики
89'
Желтая карточка
Т. Кубо
88'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
У. Симон
88'
Желтая карточка
А. Раильо
80'
79'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
77'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
О. Сансет
Желтая карточка
М. Рейна
75'
Желтая карточка
Анхель
73'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Анхель
73'
71'
Замена
А. Петха
️️️️
М. Весга
71'
Замена
И. Уильямс
️️️️
Р. Гарсия
Замена
А. Санчес
️️️️
С. Севилья
62'
61'
ГОЛ! 2:2!
А. Беренгер
Пас отдал
И. Муньяин
59'
ГОЛ! 2:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
Ю. Бершиче
57'
Желтая карточка
И. Муньяин
52'
Желтая карточка
О. Саррага
46'
Замена
Ю. Бершиче
️️️️
Д. Гарсия
46'
Замена
А. Беренгер
️️️️
У. Нуньес
ГОЛ! 2:0!
Анхель
Пас отдал
В. Мурики
30'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Севилья
22'
Желтая карточка
Б. Оливан
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
15
Серхио Рико
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
4-2-2-2
15
Серхио Рико
5
Оливан
21
Раильо
24
Вальент
24
Маффео
8
Севилья
16
Руис де Галаррета
14
Родригес
14
Кубо
19
Мурики
9
Анхель
4-1-2-2-1
1
Симон
15
Леке
3
Вивиан
14
Нуньес
18
Баленсиага
6
Весга
6
Саррага
14
Дани Гарсия
8
Сансет
10
Муньяин
14
Гарсия
14
Кубо
20
Гонсалес
20
Гонсалес
14
Кубо
5
Оливан
24
Коста
24
Коста
5
Оливан
16
Руис де Галаррета
6
Батталья
6
Батталья
16
Руис де Галаррета
8
Севилья
6
Санчес
6
Санчес
8
Севилья
9
Анхель
7
Кан Ин
7
Кан Ин
9
Анхель
14
Дани Гарсия
17
Бершиче
17
Бершиче
14
Дани Гарсия
6
Весга
18
Петха
18
Петха
6
Весга
14
Нуньес
7
Беренгер
7
Беренгер
14
Нуньес
8
Сансет
12
Вильялибре
12
Вильялибре
8
Сансет
14
Гарсия
9
Уильямс
9
Уильямс
14
Гарсия
Остались в запасе
Мальорка
Атлетик
1
Маноло Рейна
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Хокин Эскьета
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Мальорка - Атлетик
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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