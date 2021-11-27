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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Хетафе
Мальорка - Хетафе: обзор матча 27 ноября 2021
Мальорка
27.11.2021, суббота, 20:30
Испания. Примера, 15 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Хетафе
Желтая карточка
Абдон
90'
+3
88'
Замена
Д. Поведа
️️️️
К. Аленья
Замена
Абдон
️️️️
Анхель
75'
71'
Замена
Флорентину
️️️️
М. Арамбарри
Замена
Т. Кубо
️️️️
Х. Мбула
68'
68'
Замена
Х. Мата
️️️️
С. Рамирес
Желтая карточка
Ф. Руссо
67'
Желтая карточка
Х. Мбула
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Дани Родригес
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Мальорка
1
Пере Гарсия
ВР
13
Лео Роман
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Абдон
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
12
Флорентину
ОП
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
21
Хосе Масиас
ЦФ
4-2-3-1
1
Рейна
24
Коста
24
Вальент
4
Руссо
24
Маффео
14
Баба
16
Руис де Галаррета
7
Кан Ин
14
Родригес
11
Мбула
9
Анхель
3-2-3-2
13
Сорья
2
Джене
23
Митрович
4
Куэнка
22
Суарес
17
Оливера
10
Аленья
8
Арамбарри
88
Максимович
19
Рамирес
20
Унал
11
Мбула
14
Кубо
14
Кубо
11
Мбула
9
Анхель
9
Абдон
9
Абдон
9
Анхель
8
Арамбарри
12
Флорентину
12
Флорентину
8
Арамбарри
19
Рамирес
17
Мата
17
Мата
19
Рамирес
10
Аленья
9
Поведа
9
Поведа
10
Аленья
Остались в запасе
Мальорка
Хетафе
1
Пере Гарсия
ВР
13
Лео Роман
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Хосе Масиас
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Пере Гарсия
ВР
13
Лео Роман
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Хосе Масиас
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Мальорка - Хетафе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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