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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Кадис
Мальорка - Кадис: обзор матча 05 февраля 2022
Мальорка
05.02.2022, суббота, 18:15
Испания. Примера, 23 тур
2 : 1
Завершен
Кадис
20'
С. Севилья (П)
66'
В. Мурики (П)
8'
Р. Алькарас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Кадис
90'
+1
Замена
У. Идрисси
️️️️
В. Ароян
90'
+1
Замена
А. Переа
️️️️
Лукас
Замена
Абдон
️️️️
В. Мурики
89'
Замена
Р. Батталья
️️️️
Т. Кубо
89'
84'
Желтая карточка
В. Чуст
Замена
А. Санчес
️️️️
С. Севилья
82'
75'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Алекс
Замена
️️️️
Анхель
70'
Желтая карточка
И. Руис де Галаррета
69'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Мурики
66'
65'
Желтая карточка
Лукас
64'
Желтая карточка
Х. Ледесма
62'
Замена
Й. Йонссон
️️️️
С. Санчес
62'
Замена
Р. Собрино
️️️️
И. Альехо
59'
Желтая карточка
И. Карселен
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Севилья
20'
8'
ГОЛ! 0:1!
Р. Алькарас
Пас отдал
И. Альехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
15
Серхио Рико
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
14
Иван Альехо
ПВ
7
Лукас
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Абдон
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Хосе Мари
ОП
19
Рубен Собрино
ЦФ
4-2-2-2
15
Серхио Рико
5
Оливан
24
Вальент
21
Раильо
24
Маффео
8
Севилья
16
Руис де Галаррета
14
Родригес
14
Кубо
19
Мурики
9
Анхель
4-1-3-2
23
Ледесма
20
Карселен
33
Ароян
23
Чуст
18
Эспино
4
Алькарас
14
Альехо
8
Алекс
25
Санчес
21
Негредо
7
Лукас
14
Кубо
6
Батталья
6
Батталья
14
Кубо
8
Севилья
6
Санчес
6
Санчес
8
Севилья
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
8
Алекс
23
Эрнандес
23
Эрнандес
8
Алекс
25
Санчес
16
Йонссон
16
Йонссон
25
Санчес
7
Лукас
80
Переа
80
Переа
7
Лукас
33
Ароян
11
Идрисси
11
Идрисси
33
Ароян
14
Альехо
19
Собрино
19
Собрино
14
Альехо
Остались в запасе
Мальорка
Кадис
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
6
Томас Аларкон
ОП
6
Хосе Мари
ОП
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
6
Томас Аларкон
ОП
6
Хосе Мари
ОП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Мальорка - Кадис
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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