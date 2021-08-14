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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Бетис
Мальорка - Бетис: обзор матча 14 августа 2021
Мальорка
14.08.2021, суббота, 20:30
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
25'
Б. Оливан
59'
М. Рейна (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Бетис
Замена
А. Седлар
️️️️
Д. Родригес
90'
82'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
П. Акуоку
82'
Замена
Хоакин
️️️️
Н. Фекир
79'
Желтая карточка
Хуанми
Желтая карточка
А. Фебас
79'
74'
Желтая карточка
П. Акуоку
Замена
Л. Жуниор
️️️️
Х. Мбула
72'
Замена
А. Фебас
️️️️
И. Руис де Галаррета
72'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Анхель
61'
Замена
Т. Кубо
️️️️
С. Севилья
61'
59'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Рейна
55'
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
Родри
55'
Замена
Хуанми
️️️️
А. Руйбаль
45'
+3
Желтая карточка
Э. Гонсалес
ГОЛ! 1:0!
Б. Оливан
Пас отдал
Д. Родригес
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
5
Брайан Оливан
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Дани Родригес
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Родри
АП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
27
Пабло Гальвес
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4
Франко Руссо
ЦФ
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
17
Хоакин
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
19
Яссин Фекир
ЦФ
4-2-2-2
1
Рейна
5
Оливан
21
Раильо
24
Вальент
24
Маффео
8
Севилья
14
Баба
14
Родригес
11
Мбула
9
Анхель
16
Руис де Галаррета
4-1-3-2
1
Силва
33
Монтойя
4
Руис
6
Гонсалес
11
Алекс Морено
24
Акуоку
24
Руйбаль
10
Фекир
10
Родри
7
Иглесиас
20
Каналес
11
Мбула
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
11
Мбула
14
Родригес
15
Седлар
15
Седлар
14
Родригес
16
Руис де Галаррета
14
Фебас
14
Фебас
16
Руис де Галаррета
9
Анхель
21
Ндиайе
21
Ндиайе
9
Анхель
8
Севилья
14
Кубо
14
Кубо
8
Севилья
24
Акуоку
18
Гуардадо
18
Гуардадо
24
Акуоку
10
Фекир
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Фекир
10
Родри
10
Гонсалес
10
Гонсалес
10
Родри
24
Руйбаль
7
Хуанми
7
Хуанми
24
Руйбаль
Остались в запасе
Мальорка
Бетис
25
Жоан Састре
ПЗ
11
Виктор Мольехо
ПВ
1
Доминик Грейф
ВР
6
Родриго Батталья
ЦП
27
Пабло Гальвес
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4
Франко Руссо
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
1
Клаудио Браво
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
19
Яссин Фекир
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
25
Жоан Састре
ПЗ
11
Виктор Мольехо
ПВ
1
Доминик Грейф
ВР
6
Родриго Батталья
ЦП
27
Пабло Гальвес
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4
Франко Руссо
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
19
Яссин Фекир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Мальорка - Бетис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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