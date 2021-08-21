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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Мальорка
Алавес - Мальорка: обзор матча 21 августа 2021
Алавес
21.08.2021, суббота, 18:00
Испания. Примера, 2 тур
0 : 1
Завершен
Мальорка
80'
Ф. Ниньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Мальорка
90'
+5
Желтая карточка
Д. Родригес
88'
Замена
Л. Жуниор
️️️️
Т. Кубо
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
П. Понс
84'
Замена
И. Мартин
️️️️
Т. Пина
84'
80'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Ниньо
Пас отдал
С. Севилья
Замена
Х. Лопес
️️️️
Хоселу
76'
Замена
М. Лум
️️️️
М. Гарсия
76'
72'
Желтая карточка
А. Ндиайе
70'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Х. Мбула
70'
Замена
С. Севилья
️️️️
И. Баба
Вторая желтая
Р. Дуарте
66'
64'
Замена
Р. Батталья
️️️️
И. Руис де Галаррета
64'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
Абдон
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Э. Мендес
62'
60'
Желтая карточка
П. Маффео
Желтая карточка
Р. Дуарте
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Лежен
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
17
Томас Пина
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
20
Тони Мойя
ЦП
23
Иван Мартин
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
13
Лео Роман
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
24
Лежен
23
Наварро
8
Понс
17
Пина
7
Мендес
11
Риоха
5
Гарсия
13
Хоселу
4-2-3-1
1
Рейна
24
Маффео
24
Вальент
4
Руссо
5
Оливан
16
Руис де Галаррета
14
Баба
11
Мбула
14
Родригес
14
Кубо
9
Абдон
17
Пина
23
Мартин
23
Мартин
17
Пина
13
Хоселу
16
Лопес
16
Лопес
13
Хоселу
5
Гарсия
21
Лум
21
Лум
5
Гарсия
8
Понс
28
Пельистри
28
Пельистри
8
Понс
7
Мендес
11
Гуидетти
11
Гуидетти
7
Мендес
14
Баба
8
Севилья
8
Севилья
14
Баба
16
Руис де Галаррета
6
Батталья
6
Батталья
16
Руис де Галаррета
11
Мбула
21
Ндиайе
21
Ндиайе
11
Мбула
14
Кубо
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
14
Кубо
9
Абдон
14
Ниньо
14
Ниньо
9
Абдон
Остались в запасе
Алавес
Мальорка
1
Антонио Сивера
ВР
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
1
Доминик Грейф
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
13
Лео Роман
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
13
Лео Роман
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Алавес - Мальорка
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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