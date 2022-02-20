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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Мальорка
Бетис - Мальорка: обзор матча 20 февраля 2022
Бетис
20.02.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 25 тур
2 : 1
Завершен
Мальорка
25'
А. Морено
83'
В. Жозе (П)
75'
В. Мурики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Мальорка
Желтая карточка
Э. Бельерин
87'
Замена
Хоакин
️️️️
С. Каналес
84'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Жозе
83'
82'
Желтая карточка
Р. Батталья
75'
ГОЛ! 1:1!
В. Мурики
Пас отдал
Х. Коста
71'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
Д. Родригес
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
70'
65'
Замена
Р. Батталья
️️️️
С. Севилья
Замена
Э. Гонсалес
️️️️
В. Руис
62'
Замена
К. Тельо
️️️️
Хуанми
62'
52'
Желтая карточка
В. Мурики
Желтая карточка
Хуанми
46'
46'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Анхель
46'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Т. Кубо
45'
+2
Замена
А. Санчес
️️️️
И. Руис де Галаррета
Желтая карточка
В. Руис
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Морено
Пас отдал
С. Каналес
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Мальорка
15
Серхио Рико
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
1
Жоэль
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Силва
11
Алекс Морено
5
Бартра
4
Руис
2
Бельерин
10
Карвалью
2
Родригес
20
Каналес
10
Фекир
7
Иглесиас
7
Хуанми
4-2-2-2
15
Серхио Рико
24
Маффео
24
Вальент
21
Раильо
24
Коста
8
Севилья
16
Руис де Галаррета
14
Кубо
14
Родригес
19
Мурики
9
Анхель
4
Руис
6
Гонсалес
6
Гонсалес
4
Руис
7
Хуанми
37
Тельо
37
Тельо
7
Хуанми
20
Каналес
17
Хоакин
17
Хоакин
20
Каналес
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
8
Севилья
6
Батталья
6
Батталья
8
Севилья
16
Руис де Галаррета
6
Санчес
6
Санчес
16
Руис де Галаррета
14
Кубо
7
Кан Ин
7
Кан Ин
14
Кубо
9
Анхель
21
Ндиайе
21
Ндиайе
9
Анхель
14
Родригес
14
Ниньо
14
Ниньо
14
Родригес
Остались в запасе
Бетис
Мальорка
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Клаудио Браво
ВР
1
Жоэль
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
1
Маноло Рейна
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Клаудио Браво
ВР
1
Жоэль
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Остались в запасе
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
1
Маноло Рейна
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Бетис - Мальорка
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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