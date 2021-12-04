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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Мальорка
Атлетико - Мальорка: обзор матча 04 декабря 2021
Атлетико
04.12.2021, суббота, 20:30
Испания. Примера, 16 тур
1 : 2
Завершен
Мальорка
68'
М. Кунья
80'
Ф. Руссо
90+1'
Т. Кубо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Мальорка
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Т. Кубо
89'
Желтая карточка
М. Рейна
85'
Замена
А. Седлар
️️️️
Л. Кан Ин
84'
Желтая карточка
М. Вальент
Желтая карточка
Р. Лоди
84'
80'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Руссо
Пас отдал
Л. Кан Ин
80'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
И. Баба
Желтая карточка
А. Фелипе
79'
74'
Замена
Т. Кубо
️️️️
А. Санчес
74'
Замена
Анхель
️️️️
Абдон
74'
Замена
Р. Батталья
️️️️
И. Руис де Галаррета
Замена
Л. Суарес
️️️️
А. Корреа
71'
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
М. Кунья
71'
ГОЛ! 1:0!
М. Кунья
Пас отдал
А. Корреа
68'
66'
Желтая карточка
И. Баба
Замена
Т. Лемар
️️️️
А. Гризманн
60'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Р. Де Пауль
60'
43'
Желтая карточка
П. Маффео
14'
Желтая карточка
И. Руис де Галаррета
Замена
М. Эрмосо
️️️️
С. Савич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Дани Родригес
АП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
47
Ибраима Камара
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
3-4-1-2
13
Облак
6
Лоди
18
Фелипе
15
Савич
14
Льоренте
7
Де Пауль
19
Кондогбиа
6
Коке
10
Корреа
7
Гризманн
10
Кунья
4-3-2-1
1
Рейна
24
Маффео
24
Вальент
4
Руссо
24
Коста
14
Баба
16
Руис де Галаррета
6
Санчес
7
Кан Ин
14
Родригес
9
Абдон
15
Савич
22
Эрмосо
22
Эрмосо
15
Савич
10
Кунья
24
Врсалько
24
Врсалько
10
Кунья
7
Гризманн
18
Лемар
18
Лемар
7
Гризманн
7
Де Пауль
79
Феликс
79
Феликс
7
Де Пауль
10
Корреа
9
Суарес
9
Суарес
10
Корреа
7
Кан Ин
15
Седлар
15
Седлар
7
Кан Ин
16
Руис де Галаррета
6
Батталья
6
Батталья
16
Руис де Галаррета
6
Санчес
14
Кубо
14
Кубо
6
Санчес
14
Баба
14
Ниньо
14
Ниньо
14
Баба
9
Абдон
9
Анхель
9
Анхель
9
Абдон
Остались в запасе
Атлетико
Мальорка
23
Бенжамин Леком
ВР
47
Ибраима Камара
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Доминик Грейф
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
47
Ибраима Камара
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Атлетико - Мальорка
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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