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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Реал Сосьедад
Мальорка - Реал Сосьедад: обзор матча 02 марта 2022
Мальорка
02.03.2022, среда, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
0 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
35'
Д. Сильва
62'
М. Мерино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Реал Сосьедад
85'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
М. Мерино
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
П. Маффео
80'
80'
Замена
И. Субельдия
️️️️
А. Горосабель
Замена
И. Баба
️️️️
А. Санчес
80'
76'
Желтая карточка
А. Ремиро
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Т. Кубо
70'
70'
Замена
Н. Джуара
️️️️
Порту
70'
Замена
А. Сола
️️️️
А. Элустондо
Замена
М. Хопп
️️️️
С. Севилья
68'
Замена
Х. Льябрес
️️️️
А. Ндиайе
67'
62'
ГОЛ! 0:2!
М. Мерино
52'
Желтая карточка
М. Мерино
46'
Замена
М. Субименди
️️️️
А. Гевара
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сильва
Пас отдал
М. Мерино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
15
Серхио Рико
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Порту
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Анхель
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
20
Алекс Сола
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
4-2-3-1
15
Серхио Рико
5
Оливан
24
Вальент
21
Раильо
24
Маффео
8
Севилья
6
Санчес
21
Ндиайе
14
Родригес
14
Кубо
19
Мурики
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Горосабель
16
Пачеко
24
Ле Норман
6
Элустондо
6
Гевара
23
Мерино
10
Порту
21
Сильва
10
Оярсабаль
9
Серлот
24
Маффео
20
Гонсалес
20
Гонсалес
24
Маффео
6
Санчес
14
Баба
14
Баба
6
Санчес
21
Ндиайе
19
Льябрес
19
Льябрес
21
Ндиайе
14
Кубо
7
Кан Ин
7
Кан Ин
14
Кубо
8
Севилья
9
Хопп
9
Хопп
8
Севилья
2
Горосабель
5
Субельдия
5
Субельдия
2
Горосабель
6
Элустондо
20
Сола
20
Сола
6
Элустондо
10
Порту
7
Джуара
7
Джуара
10
Порту
6
Гевара
36
Субименди
36
Субименди
6
Гевара
23
Мерино
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
23
Мерино
Остались в запасе
Мальорка
Реал Сосьедад
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
9
Анхель
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Мэтью Райан
ВР
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
9
Анхель
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Мальорка - Реал Сосьедад
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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