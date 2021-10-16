Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Мальорка
Реал Сосьедад - Мальорка: обзор матча 16 октября 2021
Реал Сосьедад
16.10.2021, суббота, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
90'
Х. Лобете
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Мальорка
Замена
И. Субельдия
️️️️
Порту
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Х. Лобете
Пас отдал
М. Субименди
90'
86'
Замена
Х. Мбула
️️️️
Л. Кан Ин
85'
Желтая карточка
Д. Родригес
78'
Замена
И. Баба
️️️️
И. Руис де Галаррета
77'
Замена
Абдон
️️️️
Анхель
Замена
А. Серлот
️️️️
А. Исак
66'
Замена
Х. Лобете
️️️️
А. Янузай
66'
63'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
А. Ндиайе
62'
Замена
С. Севилья
️️️️
Р. Батталья
Замена
А. Горосабель
️️️️
Р. Наварро
46'
Замена
М. Субименди
️️️️
А. Гевара
46'
45'
+3
Желтая карточка
Анхель
Желтая карточка
Порту
45'
+3
Вторая желтая
А. Муньос
45'
+1
42'
Желтая карточка
Р. Батталья
Желтая карточка
А. Муньос
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
10
Порту
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
13
Лео Роман
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4-3-2-1
1
Ремиро
3
Муньос
6
Элустондо
24
Ле Норман
2
Сальдуа
6
Гевара
23
Мерино
23
Наварро
10
Порту
24
Янузай
9
Исак
4-2-3-1
1
Рейна
24
Маффео
24
Вальент
4
Руссо
5
Оливан
6
Батталья
16
Руис де Галаррета
14
Родригес
7
Кан Ин
21
Ндиайе
9
Анхель
10
Порту
5
Субельдия
5
Субельдия
10
Порту
23
Наварро
2
Горосабель
2
Горосабель
23
Наварро
6
Гевара
36
Субименди
36
Субименди
6
Гевара
9
Исак
9
Серлот
9
Серлот
9
Исак
24
Янузай
24
Лобете
24
Лобете
24
Янузай
6
Батталья
8
Севилья
8
Севилья
6
Батталья
16
Руис де Галаррета
14
Баба
14
Баба
16
Руис де Галаррета
7
Кан Ин
11
Мбула
11
Мбула
7
Кан Ин
21
Ндиайе
14
Ниньо
14
Ниньо
21
Ндиайе
9
Анхель
9
Абдон
9
Абдон
9
Анхель
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Мальорка
13
Мэтью Райан
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
21
Давид Сильва
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
13
Лео Роман
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
21
Давид Сильва
АП
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
13
Лео Роман
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Реал Сосьедад - Мальорка
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
Мальорка
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
10:55
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
10:55
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+