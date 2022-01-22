Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Мальорка
Вильярреал - Мальорка: обзор матча 22 января 2022
Вильярреал
22.01.2022, суббота, 18:15
Испания. Примера, 22 тур
3 : 0
Завершен
Мальорка
12'
Ф. Руссо (АГ)
34'
М. Тригерос
87'
Д. Парехо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Мальорка
Замена
Н. Иосифов
️️️️
Д. Парехо
90'
+2
Замена
Д. Раба
️️️️
М. Гомес
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Парехо
87'
86'
Вторая желтая
Ф. Руссо
80'
Желтая карточка
Ф. Руссо
77'
Замена
Анхель
️️️️
Д. Родригес
69'
Замена
С. Севилья
️️️️
И. Руис де Галаррета
69'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Т. Кубо
57'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
Абдон
Желтая карточка
М. Гаспар
36'
ГОЛ! 2:0!
М. Тригерос
Пас отдал
А. Педраса
34'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Руссо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Мальорка
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
4
Карло Гарсия
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
15
Серхио Рико
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
3-2-3-1
28
Рульи
5
Морено
14
Торрес
39
Альбиоль
23
Педраса
2
Гаспар
10
Парехо
14
Тригерос
10
Иборра
16
Гомес
4-2-2-1
24
Маффео
4
Руссо
24
Вальент
24
Коста
16
Руис де Галаррета
6
Батталья
14
Кубо
14
Родригес
9
Абдон
10
Парехо
20
Иосифов
20
Иосифов
10
Парехо
Пино
11
Джексон
11
Джексон
Пино
16
Гомес
19
Раба
19
Раба
16
Гомес
Ндиайе
6
Санчес
6
Санчес
Ндиайе
16
Руис де Галаррета
8
Севилья
8
Севилья
16
Руис де Галаррета
14
Кубо
7
Кан Ин
7
Кан Ин
14
Кубо
9
Абдон
14
Ниньо
14
Ниньо
9
Абдон
14
Родригес
9
Анхель
9
Анхель
14
Родригес
Остались в запасе
Вильярреал
Мальорка
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
4
Карло Гарсия
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Маноло Рейна
ВР
15
Серхио Рико
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
4
Карло Гарсия
ЦП
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
15
Серхио Рико
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Вильярреал - Мальорка
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Мальорка
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+